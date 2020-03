In der Bundeshauptstadt Wien wurden bis Samstag, 28.3. (8 Uhr) 1.059 behördlich bestätigte Infektionen mit SARS-CoV-2 ausgewiesen. Das entspricht 53 Infizierten pro 100.000 Einwohnern.

Das Überschreiten der 1.000er-Grenze in Wien klingt weniger dramatisch, wenn man sich im Vergleich dazu die Lage in Tirol vergegenwärtigt: Im Bezirk Reutte - dem am geringsten betroffenen Bezirk - wurde das Coronavirus bei 28 Personen nachgewiesen. Das Außerfern hat allerdings nur knapp 33.000 Einwohner. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner wären das 85,71 Infizierte und damit vergleichsweise deutlich mehr als in Wien.

Aktuelle Zahlen aus Wien

Durchgeführte Tests: 3176

Neue positive Fälle: 126

Infizierte insgesamt: 1059

Bisher genesene Personen: 38

Todesfälle:18

Corona-Fälle im Krankenhaus

Normalstation: 118

Intensivstation: 29

Überwachung: 5

Stationär gesamt: 52