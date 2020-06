Infizierter Partygast: 75 Personen in Quarantäne

Ein Niederösterreicher wurde nach dem Besuch zweier Feiern positiv auf Corona getestet.

Weil eine Person nach dem Besuch zweier Feiern in den Bezirken Krems und Zwettl positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, sind nun 41 weitere Gäste in Quarantäne. Auch 31 Kursteilnehmer und drei Lehrer der LFS Edelhof (Bezirk Zwettl) seien in Isolation, bestätigte Anton Heinzl, Sprecher von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Bei dem erkrankten Gast der beiden Partys vom 12. und 13. Juni sei am 16. des Monats eine Covid-19-Infektion nachgewiesen worden, berichtete Heinzl. Man habe sofort mit dem Contact-Tracing begonnen und die Partybesucher sowie die Kursteilnehmer und Lehrkräfte der landwirtschaftlichen Fachschule unter Heimquarantäne gestellt. Testungen seien nur nach dem Auftreten von Symptomen durchgeführt worden. Eine Person aus der LFS sei jedoch ebenfalls erkrankt.