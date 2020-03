Eine TikTok-Influencerin startete die sogenannte 'Coronavirus-Challenge', in dem sie einen Flugzeug-Toilettensitz leckte und fand leider Nachahmer.

Karma nennt man das dann wohl: Ein junger Influencer machte die sogenannte "Coronavirus-Challenge" und liegt jetzt offenbar selbst mit dem Virus im Krankenhaus, wie mehrere Medien berichten. Als Beweis, dass er keine Angst vor einer Corona-Ansteckung habe, leckte er eine Toilettenbrille ab und stellte das Video auf Twitter. Dass er damit aber andere anstecken könnte, was er bei einem positiven Coronavirus-Test vielleicht auch getan hat - daran dachte er bei seiner widerwärtigen Aktion vermutlich nicht.

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he's now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs — Pardes Seleh (@PardesSeleh) March 23, 2020

Twitter hat den User bereits gesperrt. Allerdings verlangen andere, wie etwa der britische Moderator Piers Morgan härtere Strafen: "Diese Leute sollten verhaftet und wegen versuchten Mordes angezeigt werden."

In den sozialen Medien ist ein Shitstorm über den jungen Influencer hereingebrochen.