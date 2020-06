Innsbruck erstmals wieder frei von Corona

In ganz Tirol gibt es nur noch sechs nachgewiesene Fälle.

Die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ist wieder frei von Corona. Seit längerer Zeit gab es nur noch einen positiven Fall in Innsbruck. Diese Person ist nun genesen, womit es am Dienstagvormittag keinen bestätigten Fall mehr in der Landeshauptstadt gab. Diese Zahlen gingen vom Dashboard des Landes hervor. In Innsbruck waren am 25. Februar die ersten beiden Coronafälle in Österreich aufgetreten.

Im Bundesland waren damit aktuell noch sechs Personen mit dem Virus infiziert. In fünf der neun Tiroler Bezirke gab es keine bestätigten Fälle mehr. In den Bezirken Innsbruck-Land, Landeck und Schwaz gab es jeweils noch zwei Fälle. In Tirol wurden bisher 79.914 Tests durchgeführt. Für 77.794 lag bereits ein Ergebnis vor, weitere 2.120 waren noch in Auswertung.