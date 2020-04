Insgesamt 110 Pfleger in Altenbetreuung und 80 Pflegeheimbewohner in Wien infiziert

In mehreren Ländern gibt es zunehmend Coronavirus-Dramen und massive Ausbreitungen in Alters- und Pflegeheimen

Wien. ÖSTERREICH fragte im Ressort von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker nach, die nun die Infektionsraten in Wiener Pflegeheimen transparent offenlegen. In Wien sind bislang im Bereich von Alten- und Pflegeheimen insgesamt 110 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. 24 Pfleger der Wiener-Pensionisten-Wohnhäuser sind demnach infiziert. 28 Bewohner dieser Häuser wurden ebenfalls positiv getestet. Die übrigen positiv Getesteten arbeiten oder leben in den übrigen nicht rein staatlichen Pflegeheimen.

Positiv getestete Pfleger sowie deren Kontaktpersonen würden sofort isoliert. Bislang sei die Fallzahl – im Unterschied zu anderen Ländern – aber unter Kontrolle. Gerade im Pflegebereich ist es international, aber auch in der Steiermark oder Tirol, zu „Super-Spreadern“ gerade unter besonders Vulnerablen gekommen. In allen Pfleheimen sowie in der mobile Pflege in Wien herrsche absolute Maskenpflicht zum Schutz der Bewohner und Patienten.