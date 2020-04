Interspar verlängert Öffnungszeiten bis 20 Uhr

Mit 2. Mai lockert Interspar die coronabedingte Einschränkung der Öffnungszeiten wieder.

Ab Samstag haben alle Interspar-Filialen unter der Woche wieder bis 20 Uhr und samstags bis 18 Uhr offen. „Viele Österreicherinnen und Österreicher kommen erst nach der Arbeit zum Einkaufen und hatten besonders in den vergangenen Wochen Schwierigkeiten, Lebensmittel und alles, was sie zum Leben brauchen, regelmäßig zu besorgen. Für sie und viele weitere Kundinnen und Kunden, die den späteren Einkauf schätzen, halten wir alle 64 Interspar-Hypermärkte in Österreich ab 2. Mai von Montag bis Freitag wieder bis 20 Uhr geöffnet“, erklärt Interspar Österreich Geschäftsführer Mag. Markus Kaser. Standorte, die an einzelnen Tagen bereits länger offen hatten, behalten ihre Abend-Öffnungszeiten bei.

Gasto-Bereiche ab 15. Mai wieder offen

Die 70 Interspar-Gastronomiebetriebe stehen ab 15. Mai wieder zur Verfügung - dann dürfen österreichweit Gastronomiebetriebe und Lokale wieder öffnen.