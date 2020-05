Jäger dürfen ohne Corona-Attest über Grenze

SPÖ-Justizsprecherin ortet Sonderregeln für 'Gleichere' auch in Corona-Krise.

Wien. Aufgrund der Corona-Krise herrschen in Österreich strenge Regeln für die Einreise. Eine Sonderregelung gibt es aber für Jäger aus Nachbarstaaten, die in Österreich eine Jagdpacht vorweisen können. Dieses Vorgehen kritisiert nun SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim.

"Das Signal, das damit ausgesendet wird, lautet: Wer Geld und Macht hat, kann es sich richten. Offensichtlich gibt es auch in der Corona-Krise gleiche und gleichere Menschen. Die Jagdpächter dürfen ohne ärztliches Attest und ohne Quarantäne-Auflagen einreisen, während andere seit Monaten ihre PartnerInnen nicht treffen dürfen. Das ist für mich nicht hinnehmbar. Abschussplan und Jagdsaison hin oder her", so Yildirim in einer Aussendung.

"Ich frage mich schon, ob die Jägerinnen und Jäger systemrelevant sind", kritisiert Yildirim.