Keine Übersterblichkeit wegen Corona in Österreich

Hierzulande gibt es keine erhöhte Sterblichkeit - nicht einmal im besonders betroffenen Tirol.

Wien. Im Gegensatz zu anderen westeuropäischen Ländern, gibt es in Österreich keine erhöhte Sterblichkeit wegen des Coronavirus' – nicht einmal im besonders hart getroffenen Tirol. Der Grund könnte der frühe Lockdown hierzulande sein. In den westeuropäischen Staaten sind in der ersten Aprilhälfte um rund 60 Prozent mehr Menschen gestorben, wie "ORF" berichtet. Das hängt vor allem mit dem Coronavirus zusammen.

Die Entwicklung in Österreich ist aber eine Andere. Austria in Tirol außergewöhnlich wenige Menschen gestorben, einen Anstieg gibt es dagegen im März und April - möglicherweise wegen Corona. Insgesamt gibt es aber keine Übersterblichkeit.