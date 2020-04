Keine neuen Corona-Fälle in zwei Bundesländern

Die Maßnahmen gegen die Virusverbreitung greifen weiter. Weniger als 100 Erkrankungen pro Tag

Erstmals wurden in Österreich am Sonntagvormittag im 24-Stunden-Vergleich zum Vortag weniger als 100 Neuinfektionen mit dem Virus verzeichnet. Damit dieser Trend weiter anhält, sei allerdings weiter Vorsicht geboten. "Das Ziel ist noch lange nicht erreicht. Am Ende des Tages werden wir nur dann erfolgreich sein, wenn wir uns weiter an die gesetzten Maßnahmen halten und unsere sozialen Kontakte reduzieren. Je besser uns das gelingt, desto schneller können wir wieder zur Normalität zurückkehren und Maßnahmen lockern", so Kurz und Kogler.

Wichtige Wegmarke. Bei einer Zuwachsrate von 0,5 Prozent im 24-Stunden-Vergleich fiel die Zahl der "aktiv" Erkrankten mit nun 3.796 deutlich unter die 4.000er-Marke. Innerhalb einer Woche hat damit die Zahl der aktiv Erkrankten um 42 Prozent abgenommen, wie es aus dem Ministerium hieß. 10.501 sind nach einer Infizierung wieder genesen.

Weniger in Spitälern. Auch die Zahl jener, die aufgrund einer Corona-Erkrankung im Spital liegen, ist auf 817 gesunken -um 21 Prozent weniger als noch vor einer Woche. Auf Intensivstationen befinden sich derzeit nur 204 Patienten.

Männer in Überzahl. Mit Stand Sonntagnachmittag sind 452 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben. Fast 60 Prozent davon Männer. Die meisten Todesfälle gibt es in der Steiermark: 101 Opfer. In Wien sind es 90, in Tirol 85 und in NÖ 82. Besonders positiv ist: 96,7 Prozent sagten in einer Umfrage, dass sie die Maßnahmen einhalten.

Keine neuen Fälle in Tirol & Kärnten