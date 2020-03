Kurios: Indien setzt jetzt auf Corona-Helme

Polizisten in der indischen Metropole Chennai tragen nun Coronavisrus-Helme.

Bisher sind in Indien erst 1.014 Personen am Coronavirus infiziert, 29 Personen sind an Covid-19 gestorben. Dennoch bereitet man sich im 1,3-Mrd.-Einwohner-Staat auf das Schlimmste vor, im Worst Case könnten im verarmten Indien Zehntausende Menschen am Coronavirus sterben.

Die Regierung in Neu-Delhi setzt dabei auf drastische Maßnahmen und hat zuletzt auch Ausgangsbeschränkungen erlassen. In der indischen Metropole Chennai setzt die Polizei aber auch auf kuriose Mittel zurück. So setzen die Beamten auf der Straße Corona-Helme auf, um so auf die Gefahr durch das Virus hinzuweisen.

© AFP

