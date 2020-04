Kurz: 'Grenze zu Deutschland bald wieder öffnen'

In einem Interview im deutschen TV verkündet Sebastian Kurz, dass das Reisen von und nach Deutschland bald wieder möglich sein soll

In der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger sprach Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwochabend über die "schrittweise" Grenzöffnung für Urlauber: "Natürlich ist es das Ziel, dass wir die Grenzen wieder runterfahren", so Kurz. Er zeige sich optimistisch, dass das Reisen zwischen Österreich und Deutschland bald wieder möglich sein wird.

Bei der Eindämmung des Coronavirus seien beide Länder auf einem guten Weg - und das sei die Voraussetzung für ein Wiederaufleben des Tourismus. Kurz nannte jedoch keinen genauen Zeitpunkt für Grenzöffnungen.

Bereits am Dienstag kündigte der Bundeskanzler die "schrittweisen" Grenzöffnungen für Urlauber als Ziel an. "Wir sind hier insbesondere in Kontakt mit Ländern, die ähnlich erfolgreich sind wie wir, wie zum Beispiel unseren deutschen oder tschechischen Nachbarn", sagte er bei einer Pressekonferenz.