Kurz: „Müssen die strafen, die andere in Gefahr bringen“

4.486 Infizierte in ganz Österreich. Nach einem positiven Trend am Wochenende, jetzt ein kleiner Rückschlag. Anschober: Alle müssen mitmachen!

Wien. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Österreicher ist deutlich über 4.000 gestiegen. Das Gesundheitsministerium vermeldete Dienstag früh (Stand 8.00 Uhr) 4.486 Infizierte und 25 Todesopfer. Nach Abflachung der Zuwachsraten sind die Neuinfektionen wieder angestiegen. Im 24-Stunden Vergleich bedeutet das eine Zunahme von 24,15 Prozent. Zuvor waren es Erhöhungen von 15,28 bzw. 19,33 Prozent. +++ Der oe24-LIVETICKER finden Sie weiter unten +++ 28.391 Personen wurden bisher in Österreich getestet. Von den 4.486 bestätigten Fällen entfallen die meisten auf Tirol mit 1.067 und Oberösterreich mit 764 Infizierten. In Niederösterreich gab es 610 Erkrankte, in Wien 562, in der Steiermark 504, in Salzburg 405, in Vorarlberg 354, in Kärnten 135 und im Burgenland 85. Die Zahl der genesenen Österreicher wurde bei der Bekanntgabe Dienstagfrüh nicht aufgelistet, das wird in den nächsten Tagen wieder erfolgen. Zuletzt waren es neun Patienten. Die meisten Todesfälle waren mit elf in Wien zu beklagen. In der Steiermark starben nach offiziellen Zahlen fünf Menschen, wobei Montagabend ein sechster Fall aus dem Bezirk Leibnitz gemeldet wurde. In Niederösterreich starben offiziell drei Menschen am Coronavirus, das Bundesland zählte allerdings bereits den siebenten Fall. Im Landesklinikum Melk starb in der Nacht auf Dienstag ein positiv auf das Coronavirus getesteter 72-Jähriger. In Oberösterreich und im Burgenland waren es je zwei Covid-19-Tote, in Kärnten und in Tirol laut Gesundheitsministerium je einer. Weltweit wurden bisher insgesamt 381.621 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 81.553 davon meldete China. Bisher haben sich global 101.806 Menschen von Covid-19 wieder erholt.

Video zum Thema: Oberösterreich wird immer mehr zum Corona-Hotspot

Heute zwei Regierungs-Pressekonferenzen

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise gibt es heute zwei Pressekonferenzen der Regierung: Um 11.00 Uhr informieren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Um 13.00 folgt eine Pressekonferenz mit Anschober und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).

Beide Pressekonferenzen finden im Bundeskanzleramt statt. oe24.at & oe24.TV berichten wie gewohnt LIVE für Sie mit!

Erkrankungsfälle steigen wieder an: Anschober mit Appell

Der 24-Stunden-Wert stieg am Montag nach einem leichten Rückgang wieder - am Sonntag lag er bei rund 15 Prozent. "Nach einer besonders niedrigen Steigerungsrate von 15,28 Prozent am Vortag, sind die Erkrankungsfälle in den vergangenen 24 Stunden wieder um etwa 20 Prozent angewachsen. Das ist deutlich weniger als vor zehn Tagen mit damals 30 bis 40 Prozent, aber noch viel zu viel", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Stellungnahme. Der Ressortleiter erinnerte an das Ziel, die Rate in den einstelligen Bereich zu drücken. Dazu brauche es von allen Österreichern Konsequenz bei der Einhaltung der Maßnahmen, "auch die restlichen fünf Prozent müssen endlich mitmachen!", forderte Anschober.



39 Polizisten positiv getestet

Beim Bundesheer gibt es 19 bestätigte Corona-Infektionen. Elf davon sind in Oberösterreich, drei in der Steiermark, zwei in Salzburg und je einer in Niederösterreich, Tirol und Wien, erfuhr die APA aus Bundesheer-Kreisen. Am Montag wurde bekannt, dass sich immer mehr Polizeibeamte mit dem neuartigen Coronavirus infizieren: Bis Montag wurden österreichweit 39 Beamte positiv auf Covid-19 getestet. Unterdessen verzeichnete das Innenministerium bereits 3.679 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz.



Anschober kündigte an, die Tests in den kommenden Wochen weiter massiv zu erhöhen. Bereits im Laufe der vergangenen Woche wurde die Testkapazität von 1.000 bis 1.500 Testungen pro Tag in zehn Labors auf derzeit etwa 2.000 bis 4.000 Tests pro Tag in 20 Labors verdoppelt.



WHO-Chef: "Die Pandemie beschleunigt sich"

Das Coronavirus breitet sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auch weltweit immer schneller aus. "Die Pandemie beschleunigt sich", warnte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Es sei jedoch immer noch möglich, den Verlauf der Pandemie zu beeinflussen. Die Zahl der Infektionsfälle steigt Tedros zufolge immer schneller. Von den ersten gemeldeten Fällen bis zu 100.000 Fällen seien 67 Tage vergangen, erklärte Tedros. Nach elf weiteren Tagen seien es bereits 200.000 Fälle gewesen, und nach nur vier weiteren Tagen seien weltweit 300.000 Fälle erreicht worden.



Er betonte jedoch, die Welt müsse der Pandemie nicht "hilflos" zusehen. "Wir können den Verlauf dieser Pandemie ändern." Er rief die Länder zum "Angriff" auf: Alle Verdachtsfälle sollten getestet und auch die Kontaktpersonen der Betroffenen unter Quarantäne gestellt werden.



Über 6.000 Tote in Italien

Schwer betroffen von der Epidemie war weiterhin Italien. Die Zahl der Todesopfer und der Infizierten ist am Montag erneut angestiegen, allerdings langsamer als in den vergangenen Tagen. 602 mehr Todesopfer als am Vortag wurden gemeldet. Der Zuwachs ist niedriger als am Sonntag, als die Zahl der Todesopfer um 651 gestiegen war. Die Bilanz der Todesopfer überschritt somit die 6.000-Marke und stieg auf 6.077.



Die Zahl der Infizierten kletterte von 46.638 auf 50.418, das sind 3.780 mehr als am Sonntag, teilte der Zivilschutz in Rom am Montag mit. Auch die Zahl der neu angesteckten Personen wuchs etwas langsamer als in den vergangenen Tagen.



Massiver Anstieg der Infektionen in Spanien

Im ebenfalls schwer getroffenen Spanien wurden 33.089 Corona-Infektionen gezählt, am Sonntag waren es noch 28.572. Insgesamt sind fast zwölf Prozent der Infizierten Mitarbeiter des Gesundheitssystems. Sie sollen im Rahmen des spanischen Test-Programms als erste untersucht werden. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 462 auf 2182. 87 Prozent der Toten seien mindestens 70 Jahre alt gewesen, sagte Simon.



Nach Europa und Asien werden zudem die USA zunehmend zu einem Hauptschauplatz der Epidemie. Die Zahl der Erkrankungen ist etwa um den Faktor 20 auf über 40.000 in die Höhe geschnellt, Schutzmasken und Beatmungsgeräte werden knapp. Von New York bis nach Los Angeles an der Westküste unterliegt fast ein Drittel der 330 Millionen Amerikaner Ausgangsbeschränkungen. Viele Menschen fürchten wegen des wirtschaftlichen Einbruchs jetzt auch um ihre Jobs.



Der Bundesstaat New York ist bisher mit mehr als 15.000 SARS-CoV-2 Infektionen landesweit am schlimmsten betroffen. In der Metropole New York sind die meisten Geschäfte und viele Restaurants geschlossen, die Krankenhäuser sagen alle nicht-notwendigen Eingriffe ab. Die Stadt bemüht sich verzweifelt, mehr Intensivbetten zu schaffen.