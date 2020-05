Kurz lädt heute 30.000 Wirte zu Stammtisch ein

Heute in der Früh gibt’s die Details zur Gastro-Öffnung am 15. Mai. Zuerst für die Wirte .

Wien. In genau einer Woche, am 15. Mai, dürfen die Lokale wieder aufsperren. Welche genauen Auflagen es für die Wirte gibt, ist teilweise bereits bekannt – heute soll die entsprechende Verordnung mit den genauen Regeln kommen.

Live. Gleich in der Früh gibt’s heute den größten Stammtisch aller Zeiten in Österreich: Bundeskanzler Sebastian Kurz, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, Gesundheitsminister Rudi Anschober und Wirtschaftskammerchef Harald Mahrer diskutieren live via Videokonferenz mit Wirten aus ganz Österreich. Eingeladen wurden mehrere Tausend Gastronomen, gerechnet wird, dass sich bis zu 1.000 einloggen.

Moderiert wird die Diskussion von Gastro-Obmann Mario Pulker; Fragen konnten im Vorfeld übermittelt werden.

Neue Regeln. Wie Essen gehen & Co. ab Mitte Mai vonstattengeht:

Die Lokale dürfen ab 15. Mai von 6 bis 23 Uhr öffnen.

Pro Tisch dürfen maximal vier Personen und ihre minderjährigen Kinder sitzen.

Zwischen den Tischen muss mindestens ein Abstand von einem Meter sein.

Kellnerinnen und Kellner müssen beim Servieren Maske oder Visier tragen. Gäste nur beim Betreten und Verlassen des Lokals oder wenn sie zur Toilette gehen.

Gäste sollen vorher reservieren. Einige Lokale überlegen Timeslots für die Tische.

In die Restaurants laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Simon Hong vom Restaurant ON in Wien 5: „Wir freuen uns aufzusperren und müssen dafür jetzt noch viel umstellen.“

