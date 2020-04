Kurz und Kogler versprechen baldiges Steuerzuckerl

Kann die Bundesliga im Mai wieder starten?

"Man will so viel wie möglich zulassen", so Sportminister Kogler. Man orientiere sich an gesundheitspolitische Vorgaben, einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht. Man sei aber "auf einem guten Weg". Die Entscheidung liegt bei der Liga. Diese muss entscheiden, ob es noch rentabel ist.