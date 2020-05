Als erste Stadt in Österreich verteilt Villach "Corona-Gutscheine".

Lange Schlangen in Villach: Die Stadt verteilte heute zum ersten Mal "Corona-Gutscheine". Jeder Gutschein ist 10 Euro wert und kann ausschließlich in 130 Shops und Lokalen in der Villacher Innenstadt eingelöst werden. Die Kunden sparen damit 25 Prozent, müssen also nur 7,70 Euro zahlen. Damit soll die heimische Wirtschaft wieder angekurbelt werden.

Bereits in den frühen Morgenstundne bildete sich eine lange Schlange vor der Ausgabestelle. Die Gutscheine sind Montag bis Freitag von 5 bis 16.30 Uhr im Büro der Stadtmarketing Villach erhältlich. Für die Abholung wird ein gültiger Lichtbildausweis benötigt.