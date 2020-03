Corona-Todesfall: 96-jährige Frau und 81-jähriger Mann sterben in NÖ - 12 Todesfälle - Strabag meldet Kurzarbeit an.

Österreich-weit. Die Zahl der offiziell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist auch am Freitag während des Tages nach oben gegangen. Stand 14.30 Uhr waren laut dem Gesundheitsministerium 2.388 Fälle positiv getestet. Die meisten Betroffenen vermeldete Tirol mit 508 gefolgt von Oberösterreich mit 421.

Somit stiegen die Infektionen in Österreich im Vergleich zu Donnerstag 14.30 Uhr um 355 Betroffene an. Fälle nach Bundesländern: Burgenland (33), Kärnten (71), Niederösterreich (355), Oberösterreich (421), Salzburg (167), Steiermark (340), Tirol (508), Vorarlberg (197), Wien (296).

Todesfälle waren offiziell weiterhin sechs zu beklagen gewesen: Zwei in Wien, drei in der Steiermark und einer in Oberösterreich. Inoffiziell spricht man derzeit nach zwei Todesfällen in Niederösterreich von 12 Toten. Als genesen gelten neun Personen.

Weltweit wurden bisher insgesamt 246.275 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 81.250 davon meldete China. 86.036 Menschen haben sich inzwischen weltweit von Covid-19 wieder erholt.

Noch nicht mit einberechnet waren am Donnerstagabend eine 94 Jahre alte Frau, die in Wien durch das Coronavirus ums Leben gekommen war und eine 48-jährige, bei der zuletzt noch unklar war, ob sie an einer Infektion verstorben ist - es sind dies der dritte und vierte offiziell bestätigte Todesfall in Wien. Diese zwei Fälle waren in der Statistik auch noch nicht miteinberechnet. Beim Wiener Krisenstab galten beide als bereits bestätigte Fälle.



81-Jähriger starb in St. Pölten

Im Universitätsklinikum St. Pölten ist in der Nacht auf Freitag ein 81-Jähriger gestorben, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Er war am Donnerstag in die Intensivstation des Krankenhauses eingeliefert worden, teilte die NÖ Landeskliniken-Holding mit.

Der Mann ist das dritte Covid-19-Todesopfer in Niederösterreich. Ebenfalls am Freitag war eine 96-Jährige im Landesklinikum Melk gestorben, am Mittwoch ein 76-Jähriger im selben Spital.

96-Jährige starb im Landesklinikum Melk

Im Landesklinikum Melk ist am Freitag nach Angaben der NÖ Landeskliniken-Holding eine 96-Jährige gestorben, die positiv auf Covid-19 getestet worden war. Sie ist das zweite Coronavirus-Todesopfer in Niederösterreich.

Die Frau war laut Holding-Sprecher Bernhard Jany verunfallt und erkrankt. Dann sei auch noch der positive Covid-19-Test gefolgt. Die Patienten wurde am Mittwoch nach Melk eingeliefert.

Strabag meldet Kurzarbeit an

Österreichs größter Baukonzern, die Strabag, wird in Österreich für zunächst drei Monate Kurzarbeit anmelden, wie das börsennotierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Man reagiere damit umgehend auf das neue Corona-Kurzarbeitszeitmodell der Regierung. Das "Gespenst der Kündigung aller Mitarbeitenden" ist damit vom Tisch, und darüber bin ich sehr froh", so Strabag-Chef Thomas Birtel.

"Wir haben Kurzarbeit zu tragbaren Bedingungen immer als die bevorzugte Lösung angesehen – diese Bedingungen sind jetzt geschaffen worden". Bis zur Schaffung der neuen Bedingungen habe man das Risiko für das Unternehmen mit seinen tausenden Arbeitsplätzen verringern müssen und die Mitarbeiter zunächst "höchst vorsorglich beim Frühwarnsystem des AMS angemeldet". Wie viele Mitarbeiter von der Kurzarbeit betroffen sein werden und um welche Bereiche es gehe, werde in den nächsten Tagen entschieden, hieß es aus der Strabag zur APA. Unterstützung für die Vorgehensweise kommt von den Arbeitnehmervertretern: "Mit großer Erleichterung hat das Team des Betriebsrats die Entscheidung über eine Einführung der Kurzarbeit bei Strabag zur Kenntnis genommen und begrüßt die Pläne des Vorstands, diese in Österreich einzuführen. Damit kommen auch unsere wichtigsten Forderungen und Bemühungen, die der Betriebsrat in enger Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften gesetzt hatte, zu einem positiven Abschluss", so Omar Al-Rawi, Vorsitzender des Angestellten-Betriebsrats in Österreich. Zentralbetriebsratsvorsitzender Roland Taibl erklärte, es liege auf der Hand, warum man sich gerade für dieses Modell stark gemacht habe: "Kurzarbeit sichert die meisten Arbeitsplätze, ermöglicht am effizientesten den Fortbestand des Unternehmens und bedeutet für alle Kolleginnen und Kollegen trotz unvermeidlichem Einkommensverlust eine weitaus bessere finanzielle Situation als bei einem normalen Arbeitslosengeldbezug." Die Einstellung alle österreichweit rund 1.000 Baustellen hat die Strabag bereits am Mittwoch mitgeteilt. Die Strabag hat in Österreich rund 11.000 Mitarbeiter, konzernweit sind es fast 77.000.

Assistenzeinsatz auf ganz Österreich ausgedehnt

Das Innenministerium aktiviert den Assistenzeinsatz des Bundesheeres ab sofort für ganz Österreich. In Wien soll die Bewachung von Botschaften durch das Bundesheer ausgebaut werden, dadurch könnten etwa 150 Polizistinnen und Polizisten für den Polizeidienst freigespielt werden. Das teilte das Ministerium am Freitag mit.

"Jeder Polizist, den ich von dieser Schutzmaßnahme abziehen kann und zurück auf die Straße bringen kann, ist ein gewonnener", betonte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag. Er stellte auch klar, dass gemischte Streifen, also Polizei und Bundesheer,"derzeit nicht vorgesehen" sind.

Aktuell werden bereits etwa 1.000 Assistenzsoldaten für Aufgaben der Grenzüberwachung eingesetzt. Nach ersten Einschätzungen werden für die Ausweitung des Assistenzeinsatzes etwa 2.400 Assistenzsoldatinnen und -soldaten benötigt, die sukzessive in Abstimmung zwischen den Landespolizeidirektionen und den Militärkommanden den Aufgaben zugeführt werden können.

Eine Ausdehnung des Assistenzeinsatzes sei "notwendig, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Inneren auch weiterhin auf diesem hohen Niveau zu gewährleisten", sagte Nehammer am Freitag. Der Assistenzeinsatz des Bundesheeres sieht vor allem den Schutz von Botschaften und diplomatischen Vertretungen ausländischer Staaten, internationaler Organisationen sowie optional - wenn es notwendig sein sollte - den Schutz von kritischer Infrastruktur zur Sicherung der nationalen Daseinsvorsorge der Bevölkerung vor, hieß es in einer Aussendung. Das habe es in Österreich bereits mehrfach gegeben und sei "gut geübte Praxis", sagte Nehammer.

"In Wien werden ab sofort zehn Botschaften vom Bundesheer überwacht, in den nächsten Tagen werden weitere 30 Überwachungsobjekte vom Bundesheer übernommen", kündigte der Innenminister an. "Durch diese Maßnahme können in Wien ad hoc 150 Polizistinnen und Polizisten von statischen Aufgaben für den originären Polizeidienst freigespielt werden."

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner befürwortet des Assistenzeinsatz des Bundesheeres. "Die schnelle Einsatzfähigkeit des Bundesheeres zeigt, dass wir dort, wo wir am dringendsten gebraucht werden, jederzeit und rasch helfen können", sagte sie. "Solange die Polizei unsere Unterstützung benötigt, solange werden gut ausgebildete Soldaten einsatzbereit sein", versprach Tanner.

Rund 36 Prozent aller Tests in Tirol durchgeführt

Tirol geht beim Testen des Coronavirus offenbar besonders aktiv vor. Mit Stand Freitagmittag wurden von den bis dato österreichweit 15.613 durchgeführten Tests 5.687 Tests alleine in Tirol durchgeführt. Diese Zahlen gehen aus den Statistiken des Gesundheitsministeriums und des Landes Tirol hervor.

Damit ist Tirol für rund 36 Prozent der Testungen verantwortlich, obwohl nur rund 8,5 Prozent der Österreichischen Bevölkerung in Tirol leben. In den beiden bevölkerungsstärksten Bundesländern Niederösterreich und Wien wurden bisher 2.727 (NÖ) und rund 2.700 (Wien)Tests durchgeführt und damit deutlich weniger als in Tirol bei einer deutlich höheren Bevölkerungsanzahl. Das Bundesland Salzburg führte bisher 1.613 Tests durch, Kärnten 1.500 und Vorarlberg 824.

Günter Weiss, Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin II, bestätigte im Gespräch mit der APA, dass Tirol besonders intensiv teste. Dies hänge laut Weiss auch damit zusammen, dass im Bundesland aufgrund des Auftretens vermehrter Fälle die Testkapazitäten relativ früh bereits hochgefahren wurden.

Zudem sei zu überlegen, ob weiterhin Tests in der gesamten Bevölkerung durchgeführt werden, oder ob man dazu übergehe nur mehr spezifische Gruppen zu testen, sagte Weiss. Also etwa Gesundheitspersonal und die vulnerable Bevölkerungsgruppe. Irgendwann sei die ebenfalls stetig steigende Anzahl an Testungen nämlich nicht mehr durchführbar.

Die hohe Anzahl an Fällen in Tirol und die hohe Anzahl an Tests bedinge sich gegenseitig. Treten viele Fälle auf, werden im Umfeld dieser Fälle auch vermehrt Tests durchgeführt. Das vermehrte Testen führe dann wiederum zu einem Ansteigen der Fälle, erklärte Weiss. "Mit einer breiteren Testung gehen natürlich auch die Zahlen mit nach oben", meinte der Mediziner. Zudem habe es in Tirol einige Cluster gegeben, wo besonders viele Fälle aufgetreten sind.

In Tirol werden mittlerweile jedenfalls nicht mehr nur diejenigen getestet, die entweder Kontakt zu einer positiven getesteten Person hatten oder in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet waren, wie zu Beginn der Epidemie, sondern auch alle die eine entsprechende Symptomatik bzw. eine Differenzialdiagnose (Erkrankungen mit ähnlicher oder nahezu gleicher Symptomatik, Anm.) haben, erklärte Weiss. Dies hänge aber nicht damit zusammen, dass Gesamt-Tirol zum Risikogebiet erklärt wurde, sondern mit einer österreichweiten Vorgabe des Gesundheitsministeriums, meinte der Mediziner.

Wetterumschwung soll Menschen zum Daheimbleiben bewegen

Das Wetter kommt den Vorgaben der Regierung im Kampf gegen das Coronavirus ab dem Wochenende entgegen: Am Freitag wird es nochmals frühlingshaft, am Samstag folgt ein Umschwung mit Regen, in der Folge sind Schneeschauer bis in tiefe Lagen zu erwarten, prognostizierte die ZAMG am Donnerstag. Also: Am besten zu Hause bleiben!



Nach der Einführung von Kontrollen an den Grenzen zu Italien, Schweiz, Liechtenstein und Deutschland wegen des Coronavirus werden ab Freitag auch die ungarische und slowenische kontrolliert. Die Kontrollen - samt Checks auf das Coronavirus - werden damit auf nahezu alle Nachbarländer außer Tschechien und der Slowakei ausgeweitet. Geplant sind sie bis 7. April.



Auch das Bundeskanzleramt ist für allfällige Infektionsfälle im engsten Stab gerüstet. Für Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seine direkten Mitarbeiter wurden u.a. bereits Notbetten im Kanzleramt aufgestellt. Damit wäre im Fall einer Ansteckung eine Isolation für das Kernteam im Kanzleramt möglich und das Weiterarbeiten gesichert.