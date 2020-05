Makaber: Krankenbett wird innerhalb von Sekunden zum Sarg

Eine Firma aus Kolumbien setzt in der Corona-Krise auf eine höchst makabre Geschäftsidee.

In Lateinamerika und der Karibik haben sich inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben haben sich auf dem Subkontinent bis Sonntag 501.563 Menschen mit dem Virus angesteckt, mehr als 28.400 von ihnen starben an den Folgen.

Während sich die Lage in vielen lateinamerikanischen Ländern zuspitzt, sorgt nun eine Firma in Kolumbien mit einer kuriosen Geschäftsidee für Empörung. Das Unternehmen hat sich in der Corona-krise auf die Herstellung von Krankenhausbetten aus Karton spezialisiert. Diese können dann im Todesfall mit nur wenigen Handgriffen zum Sarg umfunktioniert werden.

Fast die Hälfte aller Coronavirus-Infektionen in Lateinamerika wurden in Brasilien registriert. Nach Behördenangaben haben sich in dem südamerikanischen Land inzwischen mehr als 233.000 Menschen angesteckt. Damit hat Brasilien, dessen ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro die Pandemie als "kleine Grippe" bezeichnet hat, inzwischen weltweit die vierthöchste Zahl an Infektionen. Mehr als 15.600 Menschen sind in Brasilien bereits an oder mit Covid-19 gestorben.

Weltweit haben sich mittlerweile mehr als 4,6 Millionen Menschen infiziert, fast 310.000 Infizierte sind gestorben. Allerdings machen die offiziellen Daten vermutlich nur einen Bruchteil der tatsächlichen Infektionszahlen aus, da in vielen Ländern nur schwer Erkrankte getestet werden.