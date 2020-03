Marianne singt, Nachbarschaft mit Gänsehaut

Das Coronavirus hält die ganze Welt und Österreich fest im Griff. Wie die Italiener wollen auch immer mehr Österreicher bei offenem Fenster und auf den Balkonen gegen das Virus musizieren.

Österreich. Nach Italien und Spanien hat das Coronavirus am Sonntagabend auch Österreich seine ersten "Konzerte" beschert. Musiker und Sänger verabredeten sich zu einem "Flashmob-Gig".

Stilistisch war die Bandbreite dabei groß, vom Cembalo bis zu "I am from Austria", von der "Ode an die Freude" bis zu John Lennons Friedenshymne "Imagine" und einem Kurzkonzert am Spielzeug-Xylophon.

Ein nun auf Facebook hochgeladenes Video von Marianne Schöftner rührt zu Tränen. Sie singt für die Nachbarschaft und gegen das Virus.