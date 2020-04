McDrive: Ab morgen fast alle offen

Ab Morgen Donnerstag sind 129 von 134 McDrives geöffnet - auch geliefert wird wieder.

McDonald's startet morgen (30.4.) die zweite Stufe des Corona-Comebacks: Hatten am 20. April 70 McDrive-Filialen geöffnet, so kommen morgen weitere 59 dazu. Somit sind heute in 129 McDrives Burger und Pommes zu bekommen, nur fünf Autobahn-Standorte sind noch zu. Allerdings: Das Sortiment ist weiter leicht eingeschränkt, Klassiker wie Big Mac sind aber weiter zu haben. Und: In größeren Städten werden Burger via McDelivery geliefert.

Vollbetrieb

Für den 15. Mai plant man in der McDonald's Zentrale die Rückkehr zum Vollbetrieb - will aber die Vorgaben der Regierung (Masken, maximal 4 Personen am Tisch) noch genauer analysieren.