Die Zahlen in den USA steigen weiter rasant an, in Österreich setzt sich hingegen der positive Trend fort.

In den USA sind Wissenschaftern zufolge seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 60.000 Menschen durch eine Infektion mit dem Virus ums Leben gekommen. Das ging am Mittwochnachmittag (Ortszeit) aus den Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Die Zahl der bestätigten Infektionen in den USA lag demnach bei 1,03 Millionen - fast ein Drittel der weltweit knapp 3,2 Millionen Fälle.

US-Präsident Donald Trump hatte noch am 17. April gesagt, seine Regierung rechne mit 60.000 bis 65.000 Toten infolge der Coronavirus-Epidemie in den USA. Angesichts der schnell steigenden Opferzahlen erscheint es nicht mehr realistisch, dass es bei diesen Zahlen bleibt. Frühere Modelle, die das Weiße Haus vorgestellt hatte, hatten mindestens 100.000 Tote in den USA vorhergesagt

Die Webseite der Forscher der Universität Johns Hopkins wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand bestätigter Infektionen als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der US-Gesundheitsbehörde CDC. In manchen Fällen wurden die Zahlen der Universität zuletzt allerdings auch wieder nach unten korrigiert.

Nur 45 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der noch an Covid-19 Erkrankten ist in Österreich weiter deutlich gesunken. 2.043 aktive Fälle bis Mittwochvormittag (9.30 Uhr) bedeuten ein Minus von 7,5 Prozent zum Vortag. 45 weitere positive Tests wurden gemeldet, bei 199 wieder Genesenen und elf weiteren Verstorbenen. Laut Uni Wien schätzen die Österreicher das Risiko durch das Coronavirus nun deutlich geringer ein als Ende März.

15.402 Fälle von positiv getesteten Personen wurden laut Bundesregierung bisher in Österreich registriert. 12.779 Personen waren inzwischen wieder genesen. 580 Personen starben an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. 517 Infizierte waren am Mittwochvormittag in Spitalsbehandlung, das sind 44 weniger als am Vortag. Die Zahl dieser Patienten auf Intensivstationen sank um fünf Betroffene auf 131.

Gleichzeitig mit der niedrigeren Risiko-Einschätzung für Gesundheit und Wirtschaft geht laut einer Umfrage in der Bevölkerung auch die Zustimmung zu den Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung des Virus zurück. Die Regeln werden weniger befolgt als früher. Das passiere aber nicht aus Leichtfertigkeit, sondern etwa um psychische Probleme zu "verhindern", so die Forscherteams der Uni Wien.