Mehr als Hälfte aller Corona-Fälle in Wien

Corona-Fälle in Post-Verteilerzentren und Lockerungen lassen die Zahlen wieder steigen.

Österreich. Die gute Nachricht: Am Wochenende hat sich die Zahl der Menschen, die an Corona gestorben sind, nicht erhöht. Sonntagvormittag lag die Zahl bei 629 und damit gleich hoch wie am Samstag. Auch die Zahl der Patienten, die in ­Spitälern behandelt werden, ist leicht rückläufig.

Infizierte. Zu beobachten ist jetzt dafür, dass der Hotspot der Infizierten von Tirol nach Wien und Niederösterreich gewandert ist. Von österreichweit 1.050 Erkrankten befindet sich mehr als die Hälfte (617 Erkrankte) in Wien. Gleich danach folgt Niederösterreich (170 Erkrankte). Neben den generellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen Anfang Mai schlagen sich nun auch die Zahlen aus den Post­verteilerzentren in Hagenbrunn und Inzersdorf in der Statistik nieder.

ABC-Truppe desinfizierte Post-Verteilerzentrum

Niederösterreich. „Am Freitag haben wir 18 und am Samstag 33 Neuinfizierte ­registriert“, weiß Anton Heinzl, Pressesprecher von NÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Das Ausmaß ist noch nicht absehbar. Am Sonntagnachmittag wurde zudem bekannt, dass die Sortierer im Verteilerzentrum aufgrund gemeinsamer Umkleideräumlichkeiten doch Kontakt zu den Zustellern hatten. Corona-Tests wurden daher an beiden Gruppen durchgeführt. Es ist möglich, dass die Zahl noch weiter steigt. Am Standort Hagenbrunn stand am Wochenende deswegen eine 40-köpfige ABC-Abwehrtruppe aus Korneuburg im Einsatz und desinfizierte die Räume.

Post. Die Post konstatiert, dass für Endkunden bei der Paketannahme keine Gefahr besteht, auch seien beide Standorte geöffnet.

Reproduktionsfaktor in Wien und NÖ liegt über 1

Wien. In Wien führt man die Zunahme Covid-19-Erkrankter auch auf die Corona-Krise bei der Post zurück. Alleine 68 der 85 infizierten Post-Arbeiter haben ihren Wohnsitz in Wien. Betroffen seien deshalb auch die Familien und das soziale Umfeld der Post-Arbeiter.

Alarmierend für die Experten ist jedenfalls, dass der Reproduktionsfaktor in Wien und Niederösterreich plötzlich wieder über 1 liegt – jeder Infizierte steckt mehr als einen Menschen an.