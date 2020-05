Aktion mehrerer Wahrzeichen weltweit zur Würdigung von Helden in Corona-Zeiten.

Paris. Nach anderen Wahrzeichen in aller Welt hat sich auch der Pariser Eiffelturm an einer Aktion zur Würdigung von Helden in der Corona-Krise beteiligt. Das weltbekannte Bauwerk wurde am Samstagabend leuchtend weiß angestrahlt, um "den unermüdlichen Mut von Menschen in Pflegeberufen, die gegen die Coronavirus-Pandemie kämpfen", zu würdigen, wie die Betreiberfirma Sete mitteilte.

Der Eiffelturm wurde um 20.000 Uhr angestrahlt. Zu dieser Uhrzeit stehen in Frankreich allabendlich Menschen an ihren Fenstern und auf ihren Balkonen, um den Mitarbeitern im Gesundheitsbereich mit Applaus für ihre Arbeit in Corona-Zeiten zu danken.

Eine halbe Stunde später wurde der Montparnasse-Turm, ein bekanntes Hochhaus in der französischen Hauptstadt, abwechselnd in weißes und rotes Licht getaucht. Die Lichtshow erinnere an ein schlagendes Herz, um die Unterstützung für die Corona-Helden "noch intensiver" zu zeigen, hieß es.

© Alain JOCARD / AFP

Die Initiative 'HeroesShineBright (Helden leuchten hell) hatte am 24. April in New York begonnen. Jede Nacht werden Gebäude in einer anderen Farbe angestrahlt, um den verschiedenen Berufsgruppen zu danken, die während der Corona-Krise besonders wichtige Arbeit leisten.

An der Aktion beteiligen sich unter anderem der Euromast im niederländischen Rotterdam, der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der CN Tower im kanadischen Toronto sowie Gebäude in China, Südkorea, Russland, Estland und der Slowakei.

Durch das neuartige Coronavirus sind weltweit bereits mehr als 240.000 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt knapp 3,7 Millionen Infektionen nachgewiesen. Frankreich zählt zu den am stärksten betroffenen Ländern weltweit. Hier wurden bisher 24.760 Corona-Tote registriert.