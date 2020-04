Ministerin warnt: "Lagebild ist extrem dynamisch"

"Ein historischer Tag", meinte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und nannte nun konkret die Namen jener Jägerkompanien, die zum Coronavirus-Assistenz-Einsatz einberufen werden.

Jene 3.000 Milizsoldaten, die für den Covid-Einsatz mobilgemacht werden, rücken am 4. Mai ein und sollen voraussichtlich bis 31. Juli im Einsatz sein. Einberufen werden 13 Jägerkompanien aus allen Bundesländern. Verteidigungsministerin Tanner sprach bei der Bekanntgabe der betroffenen Kompanien am Montag "von einem geschichtsträchtigen Tag".

Die Teilmobilmachung stehe mit den geplanten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen nach Ostern nicht im Widerspruch, betonte Tanner. Die Milizsoldaten werden weiterhin gebraucht. Aktuell sei das Bundesheer mit 3.711 Soldaten im In- und Ausland im Einsatz. 1.488 Soldaten sind im Covid-Assistenzeinsatz, 258 unterstützen in anderen Ministerien und in sonstigen Unternehmen, 799 stehen an der Grenze.

Die Entscheidung, welche Milizsoldaten einberufen werden, habe man nicht leichtfertig getroffen. "Es musste eine gerechte Verteilung über ganz Österreich gefunden werden, da die Wirtschaft nicht punktuell in einem einzelnen Bundesland mehr belastet werden soll, als in einem anderen. Wir mussten aber auch den Ausbildungs-und allgemeinen Personalstand der Kompanien beurteilen."

Die Versendung und Zustellung der Einberufungsbefehle erfolgt ab dem 15. April. Erst wenn man einen solchen Befehl erhält, muss man auch einrücken. Davor gibt es keine Rechtsgültigkeit. Der Tag der Einberufung wird der 4. Mai sein. Bis 17. findet die Formierung und Ausbildung der Milizsoldaten statt. Ab 18. beginnt somit die Ablöse der verlängerten Grundwehrdiener und Berufssoldaten, die bis dahin im Einsatz sind. Die sogenannte Demobilmachung ist derzeit mit dem 31. Juli 2020 geplant. Die Milizsoldaten werden vorwiegend sicherheitspolizeiliche Aufgaben erfüllen wie etwa Grenzschutz, Objektschutz und Ausreisemanagement.

Im Folgenden stehen jene Milizkompanien, welche mit 4. Mai einrücken müssen. Die Auflistung erfolgt nach Bundesland.

Burgenland

2. JgKp JgB B

Mobilmachungsverantwortliches Kommando JgB 19

Wien

2. JgKp JgB W1 Hoch- und Deutschmeister

Mobilmachungsverantwortliches Kommando Garde

1. JgKp JgB W2 Maria-Theresia

Mobilmachungsverantwortliches Kommando Garde

Niederösterreich

1. JgKp JgB NÖ Kopal

Mobilmachungsverantwortliches Kommando JgB 12

JgKp Tulln

Mobilmachungsverantwortliches Kommando StbB 3

JgKp Korneuburg

Mobilmachungsverantwortliches Kommando AAB 3

Oberösterreich

1. JgKp JgB OÖ

Mobilmachungsverantwortliches Kommando PzGrenB 13

Steiermark

1. JgKp JgB ST

Mobilmachungsverantwortliches Kommando JgB 18

Steiermark

JgKp Deutschlandsberg

Mobilmachungsverantwortliches Kommando JgB 17

Tirol

2. JgKp JgB T

Mobilmachungsverantwortliches Kommando JgB 24

Kärnten

1. JgKp JgB K

Mobilmachungsverantwortliches Kommando JgB 26

Salzburg

3. JgKp JgB S Erzherzog Rainer

Mobilmachungsverantwortliches Kommando JgB 8

Vorarlberg

3. JgKp JgB V

Mobilmachungsverantwortliches Kommando JgB 23

Weitere Informationen auf http://www.bundesheer.at/miliz/einsatz