Mödlinger Bürgermeister fordert: "Wiener, bleibt zu Hause!"

Während der Corona-Krise und den Ausgangsbeschränkungen würden 'Wiener in Scharen und Gruppen unseren Mödlinger Wald heimsuchen'.

"So geht es nicht", schreibt Mödlings ÖVP-Bürgermeister Hans Stefan Hintner auf Facebook. Trotz Ausgangsbeschränkungen würden viele außerhalb der Wohngegend weit mit den Autos fahren um spazieren zu gehen. Deshalb hat die Stadt "großräumig Parkflächen vor den Einstiegen zum Naturpark Wienerwald gesperrt".

Hintner fordert zum zu Hause bleiben auf. "Spazieren, Radfahren, Hunde Gassi führen, sei in der Wohngegend okay, aber nicht weite Strecken von zuhause weg. "Das gilt für die Mödlinger, die mit dem Auto fast in den Wald fahren wollen und ganz besonders für die Wiener, die in Scharen und Gruppen unseren Mödlinger Wald heimsuchen", schreibt das Stadtoberhaupt auf seiner Facebook-Seite.