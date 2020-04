Nach 4-Wochen-Tief wieder Anstieg bei Toten in Spanien

Gesamtzahl um 430 auf mehr als 21.000 Tote gestiegen

Nach dem Rückgang der Zahl an neuen Corona-Toten auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen hat Spanien am Dienstag wieder einen leichten Anstieg verzeichnet. 430 Infizierte seien in den vergangenen 24 Stunden gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid am Dienstag mit. Damit kamen nach offiziellen Angaben bisher 21.282 Menschen in Spanien durch die Pandemie ums Leben.

Weltweit verzeichnen nur die USA und Italien höhere Opferzahlen. Am Montag hatte Spanien mit 399 Corona-Todesopfern die niedrigste Zahl seit vier Wochen vermeldet. Den Anstieg vom Dienstag erklärten die Behörden auch damit, dass einige Angaben aus den spanischen Regionen zu Todesfällen vom Wochenende erst jetzt beim Gesundheitsministerium eingegangen seien.

Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle wurde am Dienstag mit 204.178 angegeben. Weltweit haben nach offiziellen Angaben nur die USA mehr Infizierte. Mehr als 82.500 Infizierte in Spanien hätten sich mittlerweile wieder erholt, hieß es weiter.

Wegen der Corona-Pandemie wurde in Spanien am 14. März eine strikte landesweite Ausgangssperre verhängt. Sie wurde bereits zwei Mal verlängert und gilt nun mindestens bis zum 9. Mai.