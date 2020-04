Nach Nova Rock jetzt auch Electric Love Festival abgesagt

Aufgrund der Corona-Krise wird auch das beliebte Festival in Salzburg heuer pausieren müssen. Der Preis für bereits gekaufte Tickets wird rückerstattet.

Nach dem Nova Rock fällt nun aufgrund der Coronakrise und der Ausgangsbeschränkungen das nächste österreichische Festival ins Wasser. Auch das Electric Love Festival, welches im Juli geplant war, wurde abgesagt. "Traurig, melancholisch, aber positiv gestimmt was die Zukunft betrifft, müssen wir euch heute mitteilen, dass Electric Love 2020 abgesagt ist", heißt es in einem Statement auf der offiziellen Website des Festivals. Zwar wurden bisher Veranstaltungen bis mindestens Ende Juni verboten, allerdings sei den Veranstaltern von Experten der Landessanitätsdirektion in Salzburg mitgeteilt worden, dass "Electric Love im Juli aus heutiger Sicht gesundheitspolitisch nicht vertretbar erscheint".

All jene, die bereits ein Ticket haben, bekommen den Preis zurückerstattet. Bis zum 1. Juli 2020 kann man dies aber auch kostenfrei in ein Ticket für das Festival 2021 umwandeln. Auf der Festival-Homepage werden die wichtigsten Fragen zur Zukunft beantwortet.

Das beliebte Festival am Salzburgring in der Fuschlseeregion wurde 2013 zum ersten Mal ausgetragen und zieht seitdem Tausende Electro-Fans aus ganz Europa an. Heuer muss es zum ersten Mal pausieren. Aber es wird definitiv ein Comeback geben, so die Veranstalter. "2021 wird UNSER Jahr, es wird ein ganz besonderes! Das Gefühl, wenn wir ALLE das erste Mal wieder die Grounds of Love nach dieser schweren Zeit friedlich besiedeln und das frisch gemähte Gras der Hügel der Fuschlseeregion riechen. Das erste Mal wieder vor der Mainstage tanzen und singen, als würde uns dabei keiner zusehen oder zuhören - Es wird sich anfühlen wie das erste Mal 'Sky and Sand' zu hören, verliebt oder beschwipst zu sein. Um Julia Engelmann zu zitieren; 'Lasst uns Geschichten schreiben, die wir später gerne erzählen'. 2020 stellen wir wieder auf 0 und beginnen 2021 neu", heißt es in dem Statement.