Maurer sieht in Corona-Bonds "eine Möglichkeit"

Grüne Klubobfrau: Für Überwachung von Handynutzern 'fehlt rechtliche Grundlage und es wird auch keine geschaffen'.

Wien. Die Grünen sind im Gegensatz zu Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) offen für die Schaffung von Corona-Bonds zur Bewältigung der Coronakrise auf europäischer Ebene. "Euro- oder Corona-Bonds sind eine Möglichkeit für eine solidarische Lösung, möglicherweise gibt es andere Antworten", sagte Klubobfrau Sigrid Maurer der "Tiroler Tageszeitung" (Samstagsausgabe).

"Wir dürfen Italien und Spanien jedenfalls nicht alleine lassen", betonte Maurer. "Es braucht in dieser herausfordernden Situation jedenfalls europäischen Zusammenhalt."

Kurz hatte beim EU-Videogipfel am Donnerstag sein Nein zu einer Vergemeinschaftung von Schulden auf EU-Ebene bekräftigt und sich damit nicht nur scharfe Kritik Italiens und des Europaparlaments eingehandelt. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der mit acht anderen EU-Staaten die Initiative für Corona-Bonds gestartet hat, mahnte zu mehr Solidarität und kritisierte die "Zurückhaltung" Deutschlands und anderer Länder in dieser Frage.

Maurer sagte der TT, dass die Zusammenarbeit von ÖVP und Grünen "sehr professionell" laufe. "Der Zusammenhalt ist sicher stärker geworden. Ich glaube, das erkennt man auch am Außenauftritt der Regierung. Das Bild nach außen ist klar: Wir ziehen gemeinsam an einem Strang", sagte sie.

Eine Absage erteilte sie Überlegungen, zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus auch Handynutzer individuell zu überwachen. "Hierfür fehlt jegliche rechtliche Grundlage und es wird auch keine geschaffen. Das ist nicht geplant."

Hofer warnt vor "Umfaller" Österreichs bei Corona-Bonds

Die oppositionelle FPÖ hat vor einem "Umfaller" Österreichs in der Frage der Corona-Bonds gewarnt. "Wir werden die Schulden für Länder wie Griechenland oder Italien sicher nicht zahlen", teilte FPÖ-Obmann Norbert Hofer am Samstag in einer Aussendung mit. Er forderte diesbezüglich eine "Garantieerklärung" von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). "Offenbar soll diese Coronavirus-Krise dazu missbraucht werden, um über die Hintertüre Österreicherinnen und Österreicher für die Schulden von anderen EU-Ländern zahlen zu lassen", so Hofer. Er bezog sich auf eine Aussage der Grünen Klubobfrau Sigrid Maurer, die Corona-Bonds als eine "Möglichkeit" zur Unterstützung von Staaten wie Spanien oder Italien genannt hatte. Hofer bezeichnete es als "Schande, dass die EU Italien im Kampf gegen das Coronavirus allein gelassen und nicht mit Personal oder Ausrüstung unterstützt hat". Gegen die Pläne zur Vergemeinschaftung von Schulden werde sich die FPÖ aber "mit aller Kraft zur Wehr setzen". Den Kanzler rief er zu einer Klarstellung und Garantieerklärung auf, "dass die Bundesregierung solchen Euro-Bonds unter keinen Umständen zustimmen wird". Auf gemeinsame Anleihen der EU-Staaten drängt eine Gruppe von neun Mitgliedsländern angeführt von Frankreich und Italien. Kurz hatte dem Vorstoß beim Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag ein klare Absage erteilt.

Italien kritisiert Österreichs Nein zu Corona-Bonds

Rom. Österreich sieht sich international mit Kritik wegen seines Neins zu Corona-Bonds konfrontiert. Die Haltung Österreichs sei "verantwortungslos", sagte der italienische Ex-Premier Enrico Letta der Pariser Tageszeitung "Le Figaro" (Samstagsausgabe). Die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer rückte indes vom strikten Nein der Regierung ab und nannte Corona-Bonds eine "Möglichkeit".

"Die selbst ernannten Tugendhaften beschuldigen die anderen wieder einmal, zu viel auszugeben", kritisierte Letta. "Das ist verantwortungslos seitens eines Gründungsstaates wie der Niederlande, die Großbritanniens Rolle als 'Doktor No' einnehmen möchten, oder Österreichs."

Letta schrieb die ablehnende Haltung auch der Tatsache zu, dass die beiden Länder noch nicht so stark von der Epidemie betroffen seien. Deren Position "wird sich sicher innerhalb von 20 Tagen ändern, wenn sie dann selbst die Situation haben werden, die andere Länder jetzt durchmachen", sagte der Italiener. "Also wozu noch warten?"

Corona-Bonds auch von reicheren Ländern mitgetragen

Letta wies darauf hin, dass die französische Initiative für Corona-Bonds auch von reicheren Ländern wie Irland, Luxemburg oder Slowenien mitgetragen werde. Deutschland sieht er nicht als Hauptproblem. Er erwarte vielmehr, dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel eine Vermittlerrolle spielen wird.

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte warnte indes eindringlich vor Tatenlosigkeit in der Coronakrise. Sollte die EU nicht sofort Maßnahmen ergreifen, müssten die nächsten Generationen die "immensen Kosten einer zerstörten Wirtschaft" tragen, sagte er der Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore" (Samstagsausgabe). Es brauche einen außerordentlichen Wiederaufbauplan für Europa, so Conte. In Anspielung auf den Marshall-Plan nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnete er die Corona-Bonds dabei als "European Recovery Bonds".

"Ich vertrete eine stark leidende nationale Gemeinschaft und kann keine Verzögerungen erdulden. In Italien, sowie in anderen EU-Mitgliedsstaaten müssen wir tragische Entscheidungen ergreifen. Wir müssen jedoch zugleich verhindern, dass Europa tragische Fehler begeht. Sollte Europa nicht in der Lage sein, dieser epochalen Herausforderung Stand zu halten, würde Europa vor Augen unserer Bürger seine Existenzberechtigung verlieren", warnte der italienische Regierungschef.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der sich vor dem EU-Gipfel am Donnerstag an die Spitze der Corona-Bonds-Befürworter gestellt hatte, will nicht aufgeben. "Wir werden diese Krise nicht ohne eine starke europäische Solidarität in Bezug auf Gesundheits-und Haushaltsfragen überwinden", sagte er. Die Summe des geplanten "gemeinsamen Schuldeninstruments" sei zweitrangig, man müsse ein Zeichen setzen, sagte er italienischen Zeitungen am Samstag. Trotz der "Zurückhaltung" Deutschlands und anderer Länder "müssen wir diesen Kampf fortführen", betonte er.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dementierte indes Medienberichte, wonach die Brüsseler Behörde solche Anleihen auflegen könnte, etwa um die Arbeitslosenversicherungen der Mitgliedsstaaten zu unterstützen. "Da gibt es ganz klare rechtliche Grenzen, das ist nicht der Plan. Daran arbeiten wir nicht", sagte von der Leyen in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Die deutsche Christdemokratin äußerte zugleich Verständnis für die Position de Regierung in Berlin. Hinter dem "Schlagwort" der Corona-Bonds stehe "eher die größere Frage der Haftung. Und da sind die Vorbehalte in Deutschland, aber auch in anderen Ländern berechtigt", sagte sie.

Hahn versuchte Befürchtungen zu zerstreuen

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn versuchte indes Befürchtungen zu zerstreuen, dass die beispiellose Schuldenpolitik der EU-Staaten zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise eine neue Eurokrise auslösen könnte. "Nein, da sind wir mit unserem Euro-Rettungsschirm gut aufgestellt, da sind noch 410 Milliarden Euro drin", sagte Hahn der "Kronen Zeitung" (Samstagsausgabe). "Was ein Problem werden könnte, sind die Nicht-Euro-Staaten."

Von der Leyen äußerte im dpa-Interview Sorge um den Zusammenhalt der Europäischen Union. "Wir haben anfangs in den Abgrund geschaut", räumte sie etwa ein, dass das Schengen-Abkommen durch die Grenzkontrollen vor dem Kollaps stand. Ihr legendärer Vorgänger Jacques Delors, der die Brüsseler Behörde von 1985 bis 1995 führte, sieht die EU gar in eine Existenzkrise. "Das Klima, das zwischen den Staats- und Regierungschefs zu herrschen scheint, und die mangelnde europäische Solidarität stellen eine tödliche Gefahr für die Europäische Union dar", erklärte Delors am Samstag.