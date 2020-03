Nächster Todesfall: 76-Jähriger in NÖ gestorben

Nach den Fällen in der Steiermark und OÖ erhöht sich die Anzahl der Toten nun schon auf 8.

In Linz ist am Mittwoch eine 27-jährige Frau, die mit dem Coronavirus infiziert war, gestorben. Laut Landessanitätsdirektion war die Frau wegen schwerer Vorerkrankungen bereits länger im Kepler Universitätsklinikum in Behandlung. Es handelt sich um den ersten Corona-Todesfall in Oberösterreich. ++ Unten im Artikel finden Sie einen LIVE-Ticker ++ Die Verstorbene hat laut dem Linzer Kepler Universitätsklinikum an schweren Grunderkrankungen gelitten. Der Fall sei somit "nur indirekt mit der momentanen Corona-Thematik verknüpft", betonte der Ärztliche Direktor Ferdinand Waldenberger. Er wolle daher vor Hysterie warnen. Die Patientin war seit 13. März im KUK und lag zuletzt auf der Intensivstation. "Wir möchten festhalten, dass es sich bei der Verstorbenen um eine junge Frau handelt, die seit rund 14 Jahren an schweren Erkrankungen gelitten hat. Während der Behandlung dieser Grunderkrankungen wurde sie unter anderem auch auf COVID-19 getestet und das Ergebnis war positiv", so Waldenberger in einer Aussendung. Man habe nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses sämtliche Maßnahmen ergriffen, um andere Patienten und das Personal zu schützen. Zwei Todesopfer in der Steiermark In der Steiermark sind in der Nacht auf Mittwoch zwei mit dem Coronavirus infizierte Männer in der Steiermark gestoben. Wie die KAGes mitteilte, sind sie beide Jahrgang 1940, einer aus Graz-Umgebung, der andere aus dem Bezirk Murtal. Der Patient aus Graz-Umgebung war akut wegen eines anderen lebensbedrohlichen Gesundheitsproblems ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann aus dem Murtal dagegen hatte schwere Vorerkrankungen und war bereits seit der Vorwoche in stationärer Behandlung. In beiden Fällen müsse laut KAGes noch abgeklärt werden, in welchem Zusammenhang der Tod der Patienten mit dem Coronavirus steht.

1.471 Fälle in Österreich

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Österreich ist bis Mittwoch (Stand 8.00 Uhr) auf 1.471 gestiegen. Die höchste Zahl der Covid-19-Fälle registriert weiterhin Tirol mit 352, im benachbarten Vorarlberg waren es bis Mittwochfrüh 107, berichtete das Gesundheitsministerium.

Aus Niederösterreich wurden 237 positive Test eingemeldet, in Wien lagen Daten über 180 bestätigte Ansteckungen vor, in der Steiermark waren es 188, in Oberösterreich 285, in Salzburg 80, im Burgenland 13 und in Kärnten 29. Bisher wurden 11.977 Testungen durchgeführt.

Weiterhin gelten drei Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 als bestätigt, zwei in Wien und einer in der Steiermark. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten gab das Ministerium wie schon am Dienstag mit neun an, zwei in Tirol, fünf in Wien und zwei in Niederösterreich.

Weltweit wurden bisher insgesamt 198.152 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 81.086 davon meldete China, so das Ministerium. 81.960 Menschen hätten sich global bereits wieder von Covid-19 erholt.

Regierung schnürt 38 Mrd. schweres Hilfspaket

Die Bundesregierung wird wegen der durch das Coronavirus ausgelösten Krise ein bis zu 38 Milliarden großes Hilfspaket schnüren. "Wir wollen alles Menschenmögliche tun, um massenhafte Arbeitslosigkeit zu verhindern", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz nach dem Ministerrat. "Koste es was es wolle" lautet das Motto. Neben den bisher angekündigten vier Mrd. Soforthilfe sollen neun Mrd. für Garantien und Haftungen für Kredite und 15 Mrd. an Notfallhilfe für Branchen, die es "besonders hart" getroffen hat, sowie zehn Mrd. Steuerstundungen geben. Es sei "notwendig und gerecht", so Kurz. Man müsse der Sorge um Arbeitsplätze entgegentreten. Und Unternehmen sei zum Teil die Geschäftsgrundlage weggebrochen. Daher müsse die Liquidität gewährleistet sein.

Vergessen Sie diese Mythen

Ein Symptom von Covid-19 ist das Gefühl zu ertrinken.

Das ist falsch. Die Leitsymptome sind Fieber und Husten! Durch das Trinken von warmem Wasser wird das Virus getötet.

Warmes Wasser reicht natürlich nicht aus, um das Virus abzutöten. Covid-19 beeinträchtigt den Gehörsinn.

Auch das ist falsch. Das Virus hat keinen Einfluss darauf. Man soll viel trinken, damit das Virus in den Magen kommt und dort von der Magensäure getötet wird.

Auch das stimmt nicht. Sobald das Virus in den Rachenraum kommt, kann es zur Infektion kommen. Covid-19 führt immer zu einer Lungenentzündung.

Der Krankheitsverlauf ist individuell. Rund 90% der Patienten haben trockenen Husten und Fieber. Covid-19 ist nicht hitzebeständig.

Alle Viren werden bei hohen Temperaturen rascher abgetötet. Eine „Rotznase“ ist Anzeichen einer Erkältung und nur selten von Covid-19.

Das stimmt. Das Virus kann auf Metalloberflächen 12 Stunden überleben.

Auch das ist korrekt.