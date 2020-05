Nach den neuen Coronavirus-Fällen in Post-Verteilzentren in Wien-Süd und Hagenbrunn bereitet den Behörden ein nächster möglicher Corona-Cluster Kopfzerbrechen.

Wien. Nächster Corona-Alarm in Wien: Nachdem ein positiver Fall in einer Notschlafstelle für Obdachlose in Wien-Hietzing vermeldet wurde, wurde das gesamte Gebäude unter Quarantäne gestellt. Ein in der Nacht auf Freitag positiv getesteter Mann und sechs Kontaktpersonen wurden in ein Corona-Betreuungszentrum gebracht. 57 Bewohner des Notquartiers wurden laut Online-Berichten umquartiert, um die Personendichte auszudünnen – 120 Bewohner blieben zurück.

Am Samstag wurde das Gebäude von der MA15 per amtlichen Bescheid unter Quarantäne gestellt. Die Sorge unter den Bewohnern ist groß – viele von ihnen sind auf Medikamente angewiesen, die sie sich nun nicht mehr selbst besorgen können.

Stadt Wien unter Druck

Nach dem Corona-Skandal um Leiharbeiter in Post-Verteilzentren in Wien und Niederösterreich konnte bereits ein Zusammenhang mit einem Flüchtlingsheim in Wien-Erdberg sowie mit Fällen in einem Kindergarten in Wien-Liesing festgestellt werden. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kritisierte bereits zuvor die seiner Meinung nach laxe Handhabung der Infektionen rund um die Coronavirus-Fälle in den Postverteilzentren: „Es reicht nicht aus, Migranten einfach nur einen Zettel in die Hand zu drücken, um sie als Verdachtsfall zu informieren. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Quarantäne dann überhaupt eingehalten wird. Auch hier kann ich der Stadt Wien erneut anbieten, seitens der Polizei zu unterstützen.“