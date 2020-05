Neuartige Maske aus Vorarlberg sorgt für Furore

Eine neuartige Schutzmaske "made in Austria" vereint die Vorteile von Mund-Nasen-Maske und Schutzschuld.

Auf twitter sorgt die Maske bereits für Furore: Der Hersteller "Smile and be safe" aus Vorarlberg stellt Masken her, die im Gegensatz zu Mund-Nasen-Masken transparent sind und somit die Mimik zeigen, aber besser schützen als ein Schutzschild.

Sah das Bild gerade zuvor, @mlcaritas auf Facebook, klaue es jetzt ganz ungeniert ☺️

Eine neuartige Maske, offenbar made in Vorarlberg ????

Sie ermöglicht lt Michael leichteres atmen, lässt die Mundpartie sichtbar und schützt zugleich besser als ein Visier, denke ich. pic.twitter.com/vXQkM9Ip41 — Daniel Landau (@LandauDaniel) May 21, 2020

Ein transparenter, wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz. Damit das Lächeln wieder leicht fällt. pic.twitter.com/uAj38Ta5Nz — smileandbesafe (@smileandbesafe) May 22, 2020

Die transparente Kunststoffmaske kann an einer Brille befestigt werden und liegt so nicht unangenehm auf der Stirn auf. Außerdem ist sie wiederverwertbar und laut Hersteller auch leicht zu reinigen.

Die Masken können online unter www.smileandbesafe.com zum Stückpreis von rund 14 Euro bestellt werden.