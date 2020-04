Am Mittwoch gab es einen Vorgeschmack, wie der Sommer in Zeiten der Coronakrise aussehen könnte.

Die Gastronomie, Hotellerie und die Freizeitwirtschaft sollen stufenweise ab Mitte Mai wieder hochgefahren werden. Dafür ist bis Ende April aber auch noch eine Evaluierung der Corona-Krankheitszahlen notwendig. Das kündigte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Mittwoch an. Klarheit über das konkrete Vorgehen solle bis zum Monatsende herrschen.



"Wir sind dabei das auszuarbeiten", sagte Köstinger zum Ablauf. "Das betrifft vor allem Gastronomie und Restaurants - bis hin zu großen Ferienbetrieben. Es wird aber neue Verhaltensregeln in sich bergen müssen, bis wir einen Impfstoff zur Verfügung haben, mit dem wir das Virus bekämpfen können." Bäder sollten im Sommer wieder öffnen dürfen. Allerdings müssen sich die Badegäste auch hier an neue Maßnahmen gewöhnen. Von Abstand halten und sogar von einer Maskenpflicht in den Bädern ist die Rede. Wie die neuen Regeln genau ausschauen sollen, wird derzeit noch vom Ministerium erarbeitet. Wenn es hart auf hart kommt, können wir uns auf Baden mit Mundschutz einstellen.



Köstinger rief die Österreicher dazu auf, heuer im Heimatland Urlaub zu machen. Es sei gänzlich unklar, wann existierende Reisebeschränkungen wieder aufgehoben werden - und damit die vielen Reisenden aus anderen Ländern wieder nach Österreich kommen können.



75 Prozent der Nächtigungen kommen von Ausländern. Der Tourismus sorgt für rund 16 Prozent des heimischen Bruttoinlandsproduktes. Die Branche ist vom Coronastillstand besonders hart betroffen. Köstinger zählte die Hilfen auf, die bisher von der Bundesregierung für die Wirtschaft und damit auch den Tourismus bisher umgesetzt wurden.