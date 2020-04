In der Woche vom 30. März bis 5. April 2020 starben in Österreich laut Statistik Austria 1.788 Personen - 1.549 davon sind Personen über 65.

In den letzten zwei Wochen sind die Sterbefälle älterer Menschen überdurchschnittlich hoch - das zeigt eine aktuelle Erhebung der Statistik Austria. In der Woche vom 30. März bis 5. April 2020 starben in Österreich demnach 1.788 Personen; damit lag die Zahl der wöchentlichen Sterbefälle um rund 13% über dem durchschnittlichen Wert der Jahre 2016 bis 2019. Der Zuwachs an Sterbefällen betraf fast ausschließlich Personen der Altersgruppe 65+ (+201 auf 1.549), während die Sterbefälle bei unter 65-Jährigen nahezu unverändert blieben (+7 auf 239). Diese Entwicklung bei den Sterbefällen älterer Menschen ist bereits seit der Kalenderwoche 12 bzw. dem Zeitraum 16. bis 22. März zu beobachten.

Vermehrt Todesfälle in Vorarlberg und Tirol