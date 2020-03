793 Todesopfer wurden am Samstag in ganz Italien gemeldet - so viele wie nie zuvor binnen eines Tages.

Rom. Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer und der Infizierten in Italien ist erneut rasant angestiegen. 793 Todesopfer wurden am Samstag in ganz Italien gemeldet - so viele wie nie zuvor binnen eines Tages. Die Bilanz der Todesopfer kletterte damit auf 4.825 Personen, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Die Zahl der Infizierten stieg auf 42.681.

2.857 auf Intensivstation

2.857 Menschen liegen in Italien auf der Intensivstation, das sind sieben Prozent aller Infizierten, teilte Italiens Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Samstag in Rom mit. 6.072 Menschen sind inzwischen genesen.

Neben der Lombardei sind die Regionen Emilia Romagna, Venetien und Piemont am stärksten betroffen. In Kärntens Nachbarregion Friaul kletterte die Zahl der Todesopfer auf 42. Die meisten Todesopfer litten an einer Vorerkrankung.

Zivilschutzchef: Kompletter Shutdown könnte kommen

Zivilschutzchef Angelo Borrelli schloss aus, dass es zu einem kompletten Shutdown in Italien kommen könnte, wie es die Behörden in einigen norditalienischen Regionen fordern. Es sei unmöglich, den Menschen zu verbieten, einkaufen zu gehen und die Warenbelieferung zu stoppen.

Laut dem Präsidenten von Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut ISS und Berater der Regierung in Sachen Coronavirus, Silvio Brusaferro, ist die Einhaltung der Distanz zwischen den Menschen das Hauptelement, um die Epidemie zu besiegen. Die Epidemie-Kurve nehme weiterhin zu, erst in den kommenden Tagen werde man sehen, ob die einschränkenden Maßnahmen auch greifen. Wichtig sei, dass sich die Bürger streng an die Maßnahmen halten, so Brusaferro. Dies sei vor allem zum Schutz der schwächeren und älteren Personen notwendig.