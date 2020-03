Neueste Zahlen: 3.619 Corona-Patienten, 16 Todesfälle

Laut "gesundheitsministerium.at" (Stand 8:15 Uhr) gibt es 3.619 Coronavirus-Fälle in Österreich.

Derzeit gibt es 3.619 bestätigte Coronavirus-Erkrankungen in Österreich. 112 der Infizierten sind hospitalisiert, 16 Patienten liegen auf Intensivstationen und bei 3.507 gibt es einen milden Krankheitsverlauf, wie das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage-Infoseite berichtet. Laut "sozialministerium.at" sind bis jetzt 16 Menschen in Österreich an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich eine Zunahme von 19,33 Prozent, nach dem geringsten täglichen prozentuellen Zuwachs von 15 Prozent am Vortag.

23.429 Personen wurden bisher in Österreich getestet. 16 Todesfälle sind vom Gesundheitsministerium bisher offiziell bestätigt. Die Fälle teilen sich nach Bundesländern wie folgt auf: Die meisten positiven Testergebnisse gibt es mit 696 in Oberösterreich, gefolgt von 676 in Tirol. In Niederösterreich gab es bis Montag 512 infizierte, in Wien waren es 451 und in der Steiermark 447. Salzburg vermeldete bis Montagvormittag nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums 358 positive Testergebnisse, Vorarlberg 294, Kärnten 113 und das Burgenland 64. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten stand wie am Vortag bei neun.

Die von den einzelnen Bundesländern vermeldeten Zahlen weichen teilweise von jenen des Gesundheitsministeriums ab, das ergibt sich aus unterschiedlicher Registrierungsform. Während Tirol beispielsweise alle Fälle registriert (also auch andere Staatsbürger miteinbezieht, die in Tirol positiv getestet wurden), zählt das Gesundheitsministerium laut WHO-Richtlinie nur Personen, die auch in Tirol gemeldet sind.

Wunder Wien: Nur 84 neue Fälle

Bis Sonntagnachmittag sind in Wien 3.900 Tests durchgeführt worden. Täglich kommen rund 400 hinzu. Tendenz steigend. 443 Personen sind in der Hauptstadt erkrankt (Stand Sonntag, 20 Uhr), was im Österreichvergleich sehr wenig ist. In Tirol sind 672 erkrankt, in OÖ 673. Von Samstag auf Sonntag kamen in Wien weitere 84 Fälle hinzu. Als geheilt gelten fünf Personen.

Todesfälle. Zwei Personen verstarben am Wochenende in Wien: „Eine Frau und ein Mann, beide 81, erlagen ihrer Covid-19-Erkrankung im Spital“, so Corina Had, Sprecherin des medizinischen Krisenstabs der Stadt.

Zwei weitere Todesopfer in Niederösterreich

St. Pölten. In Niederösterreich hat das Coronavirus nach Angaben der Landeskliniken-Holding vom Sonntag zwei weitere Todesopfer gefordert. Die Gesamtzahl im Bundesland stieg damit auf sechs.

Im Landesklinikum Melk starb ein 82-Jähriger. Der Mann habe an einer massiven Grunderkrankung gelitten, teilte Holding-Sprecher Bernhard Jany mit. In Mödling starb seinen Angaben zufolge eine schwer kranke 68-Jährige.

In Niederösterreich waren am Sonntag 55 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern aufgenommen. 35 befanden sich in Melk, elf in Lilienfeld und sechs in Neunkirchen, sagte Jany auf Anfrage. Die Landeskliniken in diesen drei Städten stehen im Bundesland insbesondere zur Behandlung positiv getesteter Erkrankter zur Verfügung, die Spitalsbetreuung brauchen. Bei Bedarf sollen Hollabrunn und Waidhofen a.d. Thaya hinzukommen. Je eine weitere Person mit Diagnose Coronavirus befand sich zudem in St. Pölten, Mistelbach und Baden.

Geringster prozentueller täglicher Zuwachs

Der Verlauf der ersten Woche mit "Ausgangsbeschränkung" hat in Österreich offenbar zunächst zum Ende der rasanten Zuwachsraten geführt: Am Sonntag stieg die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages von 2.814 auf 3.244 (Stand: 15.00 Uhr). Das ist mit 430 Neuinfektionen zwar der bisher größte Anstieg in Zahlen, gleichzeitig ist das Plus von 15 Prozent der geringste tägliche prozentuelle Zuwachs.

Dieser Anstieg auf Basis der Zahlen des Gesundheitsministeriums bedeutet für die 15.00 Uhr-Zahlen zum zweiten Mal infolge die niedrigste prozentuelle Rate innerhalb von 24 Stunden seit Ausbruch, der Durchschnitt der vergangenen sieben Tage ist mit 20,9 Prozent ebenfalls eher gering. Dasselbe gilt auch für die Sonntag früh (Stand 8.00 Uhr) bekannt gegebenen Zahlen. Im 24-Stunden-Vergleich mit Samstag (2.664 Personen) betrug hier die Steigerung 13,6 Prozent.



Über 21.000 Personen wurden bisher in Österreich getestet. 16 Todesfälle sind mit Stand 15.00 vom Gesundheitsministerium bisher offiziell bestätigt.