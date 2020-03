Neueste Zahlen: 3.892 Corona-Patienten, 18 Todesfälle

Erstmals gibt es nun auch in Tirol zwei Todesfälle.

Derzeit gibt es 3.892 bestätigte Coronavirus-Erkrankungen in Österreich. 124 der Infizierten sind hospitalisiert, 14 Patienten liegen auf Intensivstationen und bei 3.768 gibt es einen milden Krankheitsverlauf, wie das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage-Infoseite berichtet. Das bedeutet im 24-Stunden-Vergleich eine Zunahme von 19,33 Prozent, nach dem geringsten täglichen prozentuellen Zuwachs von 15 Prozent am Vortag.

23.429 Personen wurden bisher in Österreich getestet. 18 Todesfälle sind vom Gesundheitsministerium bisher offiziell bestätigt, dazu kommen zwei Tote aus Tirol, die am Montag gemeldet wurden. Die Fälle teilen sich nach Bundesländern wie folgt auf: Die meisten positiven Testergebnisse gibt es mit 795 in Tirol, gefolgt von 707 in Oberösterreich. In Niederösterreich gab es bis Montag 567 infizierte, in Wien waren es 475 und in der Steiermark 469. Salzburg vermeldete bis Montagvormittag nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums 363 positive Testergebnisse, Vorarlberg 323, Kärnten 122 und das Burgenland 71. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten stand wie am Vortag bei neun.

Die von den einzelnen Bundesländern vermeldeten Zahlen weichen teilweise von jenen des Gesundheitsministeriums ab, das ergibt sich aus unterschiedlicher Registrierungsform. Während Tirol beispielsweise alle Fälle registriert (also auch andere Staatsbürger miteinbezieht, die in Tirol positiv getestet wurden), zählt das Gesundheitsministerium laut WHO-Richtlinie nur Personen, die auch in Tirol gemeldet sind.

Erste Todesfälle in Tirol

In Tirol gibt es die beiden ersten Coronavirus-Todesfälle. Dies teilte Landeshauptmann Günther Platter ÖVP) am Montag bei einer Videopressekonferenz mit. In beiden Fällen handle es sich um Patienten mit Vorerkrankungen. Im Fall eines 78-Jährigen, der in St. Anton am Arlberg verstarb und an einer schweren Herzerkrankung litt, sei zudem ein "ursächlicher Zusammenhang zwischen der Infektion und Todesursache" nicht feststellbar. Bei der zweiten Verstorbenen handelt es sich um eine 86-Jährige mit Vorerkrankungen. Die Frau wurde mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion von der Intensivstation in St. Johann in Tirol an die Intensivstation der Innsbrucker Klinik überstellt. Sie galt aufgrund ihrer Vorerkrankungen und einem beeinträchtigten Immunsystem als Hochrisikopatientin. In der Nacht auf Montag verstarb sie an der Klinik. Der 78-Jährige verstarb laut Land unerwartet am vergangenen Donnerstag zuhause. Im Zuge von Erhebungen wurde festgestellt, dass der Patient positive Corona-Fälle in seinem Umfeld hatte. Deshalb ordnete die Gesundheitsbehörde eine nachträgliche Testung an. Das positive Ergebnis lag schließlich Sonntagabend vor. "Eine Mitursache am plötzlichen Ableben des schwer herzkranken Mannes durch das Coronavirus kann letztlich nicht ausgeschlossen werden", erklärte Amtsarzt Karl Eckhart. Ein "ursächlicher Zusammenhang" sei aber nicht feststellbar.

Zwei weitere Todesopfer in Niederösterreich

St. Pölten. In Niederösterreich hat das Coronavirus nach Angaben der Landeskliniken-Holding vom Sonntag zwei weitere Todesopfer gefordert. Die Gesamtzahl im Bundesland stieg damit auf sechs.

Im Landesklinikum Melk starb ein 82-Jähriger. Der Mann habe an einer massiven Grunderkrankung gelitten, teilte Holding-Sprecher Bernhard Jany mit. In Mödling starb seinen Angaben zufolge eine schwer kranke 68-Jährige.

In Niederösterreich waren am Sonntag 55 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern aufgenommen. 35 befanden sich in Melk, elf in Lilienfeld und sechs in Neunkirchen, sagte Jany auf Anfrage. Die Landeskliniken in diesen drei Städten stehen im Bundesland insbesondere zur Behandlung positiv getesteter Erkrankter zur Verfügung, die Spitalsbetreuung brauchen. Bei Bedarf sollen Hollabrunn und Waidhofen a.d. Thaya hinzukommen. Je eine weitere Person mit Diagnose Coronavirus befand sich zudem in St. Pölten, Mistelbach und Baden.