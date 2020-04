Neueste Zahlen: Erneut fünf Todesopfer in Wien

Generell bleibt der Trend in der Coronavirus-Krise leicht positiv. Allerdings: In Wien starben erneut fünf Menschen, darunter ein erst 51-jähriger Patient. Alle Todesopfer hatten Vorerkrankungen.

Derzeit sind 3.087 Personen am Corona-Virus erkrankt (Mittwoch, Stand 9 Uhr). Das ist ein weiterer deutlicher Rückgang der Zahlen. 526 Corona-Patienten befanden sich in einem Krankenhaus, 176 der Betroffenen in Intensivpflege. 491 sind verstorben.

Eine Person steckt derzeit im Schnitt 0,67 andere an. Insgesamt gibt es in Österreich bisher 14.861 Personen, die positiv auf Corona getestet wurden. 189.018 Tests wurden bisher durchgeführt. Weltweit sind 2,5 Millionen Menschen erkrankt und 170.000 am Corona-Virus gestorben.

Die meisten aktuellen Fälle gibt es in Niederösterreich mit 728. Dahinter folgen die Steiermark (656), Wien (497) und Tirol (478). Mit dem Burgenland (81) und Kärnten (59) gibt es bereits zwei Bundesländer, die weniger als 100 aktive Fälle melden.

Weitere fünf Tote in Wien

In der Bundeshauptstadt starben weitere fünf Personen an Covid-19. Drei Frauen (79, 89 bzw. 94 Jahre) und zwei Männer (51 bzw. 82 Jahre) sind im Krankenhaus verstorben. Insgesamt sind in Wien Wien 2.278 Erkrankungen bestätigt, 1.677 Personen sind genesen.

Bereits über 45.000 Tote in den USA