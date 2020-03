Neueste Zahlen: Mehr als 4.000 Corona-Patienten, 21 Todesfälle

4.042 Infizierte in ganz Österreich +++ Hier die aktuellsten Zahlen und Entwicklungen in der Corona-Krise.

Derzeit gibt es 4.042 bestätigte Coronavirus-Erkrankungen in Österreich. 131 der Infizierten sind hospitalisiert, 14 Patienten liegen auf Intensivstationen und bei 3.911 gibt es einen milden Krankheitsverlauf, wie das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage-Infoseite berichtet.

23.429 Personen wurden bisher in Österreich getestet. 21 Todesfälle sind vom Gesundheitsministerium bisher offiziell bestätigt, dazu kommen zwei Tote aus Tirol, die am Montag gemeldet wurden. (Stand: 15.00 Uhr) Die Fälle teilen sich nach Bundesländern wie folgt auf: Die meisten positiven Testergebnisse gibt es mit 850 in Tirol, gefolgt von 721 in Oberösterreich. In Niederösterreich gab es bis Montag 575 Infizierte, in Wien waren es 490 und in der Steiermark 492. Salzburg vermeldete bis Montagnachmittag nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums 382 positive Testergebnisse, Vorarlberg 327, Kärnten 132 und das Burgenland 73. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten stand wie am Vortag bei neun.

Video zum Thema: Oberösterreich wird immer mehr zum Corona-Hotspot

Die von den einzelnen Bundesländern vermeldeten Zahlen weichen teilweise von jenen des Gesundheitsministeriums ab, das ergibt sich aus unterschiedlicher Registrierungsform. Während Tirol beispielsweise alle Fälle registriert (also auch andere Staatsbürger miteinbezieht, die in Tirol positiv getestet wurden), zählt das Gesundheitsministerium laut WHO-Richtlinie nur Personen, die auch in Tirol gemeldet sind.

5.000 in Niederösterreich in häuslicher Quarantäne

In Niederösterreich sind derzeit mehr als 5.000 Personen wegen des Coronavirus in häuslicher Quarantäne. Diese Zahl nannte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Montag bei einer Videokonferenz mit den Bezirkshauptleuten. Zudem wies sie darauf hin, dass mehr als 250 Mitarbeiter des Landes beim "contact tracing" im Einsatz seien. Das Identifizieren von Kontaktpersonen habe "oberste Priorität", betonte Mikl-Leitner. Es sei zwar "oft mühsam, aber sehr effektiv". Auf die Bedeutung des "contact tracing" verwies auch Josef Kronister, Bezirkshauptmann von St. Pölten und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Bezirkshauptleute. Alle positiv Getesteten und deren Kontaktpersonen würden von den Bezirkshauptmannschaften persönlich kontaktiert. Bisher seien in diesem Zusammenhang 30.000 bis 40.000 Telefonate erfolgt.

Erste Todesfälle in Tirol