Neueste Zahlen: Mehr als 4.000 Corona-Patienten, 23 Todesfälle

4.447 Infizierte in ganz Österreich +++ Hier die aktuellsten Zahlen und Entwicklungen in der Corona-Krise.

Derzeit gibt es 4.447 bestätigte Coronavirus-Erkrankungen in Österreich. 147 der Infizierten sind hospitalisiert, 16 Patienten liegen auf Intensivstationen und bei 4.300 gibt es einen milden Krankheitsverlauf, wie das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage-Infoseite berichtet.

+++ Der oe24-LIVETICKER finden Sie weiter unten +++

23.429 Personen wurden bisher in Österreich getestet. 23 Todesfälle sind vom Gesundheitsministerium bisher offiziell bestätigt, dazu zählen unter anderem zwei Tote aus Tirol, ein Toter in der Steiermark und eine Burgenländerin in Oberpullendorf, die am Montag gemeldet wurden. (Stand: 15.00 Uhr) Die Fälle teilen sich nach Bundesländern wie folgt auf: Die meisten positiven Testergebnisse gibt es mit 1.056 in Tirol, gefolgt von 743 in Oberösterreich. In Niederösterreich gab es bis Montag 592 Infizierte, in Wien waren es 536 und in der Steiermark 492. Salzburg vermeldete bis Montagnachmittag nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums 382 positive Testergebnisse, Vorarlberg 327, Kärnten 132 und das Burgenland 73. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten stand wie am Vortag bei neun.

Video zum Thema: Oberösterreich wird immer mehr zum Corona-Hotspot

Die von den einzelnen Bundesländern vermeldeten Zahlen weichen teilweise von jenen des Gesundheitsministeriums ab, das ergibt sich aus unterschiedlicher Registrierungsform. Während Tirol beispielsweise alle Fälle registriert (also auch andere Staatsbürger miteinbezieht, die in Tirol positiv getestet wurden), zählt das Gesundheitsministerium laut WHO-Richtlinie nur Personen, die auch in Tirol gemeldet sind.

Erkrankungsfälle steigen wieder an: Anschober mit Appell

Nach einer besonders niedrigen Steigerungsrate von 15,28 Prozent am Vortag, sind die Erkrankungsfälle in den vergangenen 24 Stunden wieder um etwa 20 Prozent angewachsen. Das ist deutlich weniger als vor zehn Tagen mit damals 30 bis 40 Prozent, aber noch viel zu viel. Umso wichtiger ist es jetzt, die Zuwächse durch eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen auf den einstelligen Bereich an Tageszuwächsen zu drücken. Ich appelliere an alle Österreicherinnen und Österreicher – wir brauchen jetzt noch mehr Konsequenz bei der Einhaltung der Maßnahmen - auch die restlichen fünf Prozent, müssen endlich mitmachen!“



International ist die Situation unverändert: Europa (inkl. EU) wird mit aktuell rund 160.000 Erkrankungen und über 8.600 Todesfällen (davon alleine über 5.476 Italien und bereits über 1.720 in Spanien) immer stärker zum weltweiten Epizentrum der Pandemie.

73-jährige Burgenländerin starb im KH Oberpullendorf

Im Burgenland gibt es einen zweiten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Montagvormittag starb eine 73-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See im Krankenhaus Oberpullendorf, teilte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes mit.



Die Frau war vergangene Woche als Patientin auf der Intensivstation im Krankenhaus Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) aufgenommen und danach positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin wurde sie ins Krankenhaus Oberpullendorf verlegt, wo sie ebenfalls intensivmedizinisch betreut wurde.



Im Krankenhaus Oberpullendorf wurde für die medizinische Versorgung von COVID-19-Erkrankten ein isolierter Bereich eingerichtet. Am Freitag war ein 73-jähriger Mann im Spital in Oberpullendorf gestorben. Der Mittelburgenländer war der erste Tote, den das Burgenland wegen COVID-19 zu beklagen hatte.

5.000 in Niederösterreich in häuslicher Quarantäne

In Niederösterreich sind derzeit mehr als 5.000 Personen wegen des Coronavirus in häuslicher Quarantäne. Diese Zahl nannte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Montag bei einer Videokonferenz mit den Bezirkshauptleuten. Zudem wies sie darauf hin, dass mehr als 250 Mitarbeiter des Landes beim "contact tracing" im Einsatz seien. Das Identifizieren von Kontaktpersonen habe "oberste Priorität", betonte Mikl-Leitner. Es sei zwar "oft mühsam, aber sehr effektiv". Auf die Bedeutung des "contact tracing" verwies auch Josef Kronister, Bezirkshauptmann von St. Pölten und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Bezirkshauptleute. Alle positiv Getesteten und deren Kontaktpersonen würden von den Bezirkshauptmannschaften persönlich kontaktiert. Bisher seien in diesem Zusammenhang 30.000 bis 40.000 Telefonate erfolgt.

Erste Todesfälle in Tirol