Neuinfektionen weiter niedrig: Wir kratzen die Corona-Kurve!

Der jüngste Trend auf flachem Niveau macht den Österreichern Mut.

Die Anzahl der Neuinfektionen steigt weltweit stark an. Trauriger Spitzenreiter sind weiterhin die USA: 900.000 Fälle, rund 52.000 am Virus Verstor­bene. Am Donnerstag betrauerten die USA über 3.176 Tote. Immerhin konnte tags darauf vermeldet werden, dass 1.258 neue Opfer im 24-h-Zeitraum die niedrigste Zahl seit drei Wochen bedeute. Experten warnen jedoch weiterhin vor verfrühter Hoffnung.

Österreich steht im internationalen Vergleich sehr gut da. Die „Corona-Kurve“ verflacht zusehends. Mit 77 Neuerkrankten im 24-Stunden-Vergleich blieb der Anstieg im klar zweistelligen Bereich. Die Zahl der aktuell Erkrankten sank um 160 Personen bzw. knapp 6 Prozent auf 2.509. 12.103 Menschen sind bereits wieder genesen – mit Stand Samstag, 15.30 Uhr. 518 Menschen starben laut Gesundheitsministerium bisher an dem Virus.

Warten auf Auswirkung der Geschäftsöffnungen

608 Personen befinden sich wegen einer ­Coronavirus-Erkrankung in Krankenhaus-Behandlung, 148 davon auf Intensivstationen. Das sind acht weniger als am Freitag.

Bis zum gestrigen Samstag waren elf Tage vergangen, seit am 14. April die ersten Geschäftsöffnungen erfolgten. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wies darauf hin, dass sich etwaige Auswirkungen der Maßnahme auf aktuelle Zahlen mit zumindest 12-tägiger Verspätung zeigen würden. Erste Hinweise könnten sich demnach am heutigen Sonntag ergeben.