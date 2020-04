Neun Todesopfer in der Nacht auf heute allein in Wien

Traurige News aus dem Gesundheitsressort der Stadt Wien: Allein in den letzten 24 Stunden sind neun Menschen am Coronavirus verstorben. Die Zahl der Toten steigt hier somit auf 53.

Österreichweit. Wie oe24 aus Kreisen des Gesundheitsressorts Wien erfuhr verstarben in der Nacht auf Dienstag neun Personen an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung. Die Zahl der Todesopfer in Wien stieg somit von 44 auf 53 – Knapp ein Viertel der insgesamt an Corona verstorbenen Personen in Österreich. Aber: 100 Prozent aller Todesopfer litten bereits unter Vorerkrankungen. Die älteste Person, die dem Sars-CoV2-Virus erlag war 92 Jahre alt.

Derzeit gibt es 12.332 Coronavirus-Fälle in Österreich. Die am schwersten betroffenen Bundesländer sind nach wie vor Tirol (2.786), Niederösterreich (2.043), Oberösterreich (1.974) und Wien (1.771). In der Steiermark wurden 1.352 und in Salzburg 1.085 Fälle vermeldet. In Vorarlberg (760), Kärnten (329) und im Burgenland (232) gibt es die wenigsten Coronavirus-Erkrankten. (Quelle: Gesundheitsministerium, Stand: 07.04.2020, 08.00 Uhr)

+++ Unten im Artikel finden Sie den LIVE-Ticker +++ Bisher wurden 111.296 Corona-Testungen durchgeführt. (Stand: 06.04.2020, 09.30 Uhr)

116 Covid-19-Neuerkrankungen in Niederösterreich

In Niederösterreich hat sich die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten binnen 24 Stunden um 116 auf 2.043 erhöht. Wie der Sanitätsstab Dienstagfrüh mitteilte, sind innerhalb eines Tages 86 weitere Personen genesen, damit haben 567 Menschen im Bundesland Covid-19 überwunden. Bisher wurden 12.393 Test durchgeführt.

Mit 231 bestätigten positiven Fällen war weiterhin der Bezirk Amstetten am stärksten betroffen. Dahinter folgten die Bezirke St. Pölten (224) und Neunkirchen (162). Die übrigen Infektionen verteilten sich mit Stand 7.30 Uhr auf die Bezirke Mödling (137), Korneuburg (133), Tulln (127), Melk (125), Krems (123), Baden (110), Mistelbach (102), Scheibbs (98), St. Pölten-Stadt (69), Gänserndorf (66), Bruck a. d. Leitha (65), Wiener Neustadt (41), Lilienfeld (38), Zwettl (37), Wiener Neustadt-Stadt und Krems-Stadt (jeweils 32), Horn (26), Hollabrunn, Waidhofen a. d. Ybbs-Stadt (je 22), Waidhofen a. d. Thaya (15) sowie Gmünd (sechs).

Information des Innenministeriums zum Dashboard des Gesundheitsministeriums:



Das Dashboard des Gesundheitsministeriums ( info.gesundheitsministerium.gv.at ) ist ein dynamisches System und bezieht seine Daten aus dem Epidemiologischen Melderegister (EMS). EMS ist das offizielle Register, in welches von den Bezirksbehörden sowie von Labors eingetragen wird. Insbesondere morgens kann es hier zu Verzögerungen bei den Eintragungen kommen. Das Bundesministerium für Inneres erhebt die Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) über eine Videokonferenz, diese Zahlen können Fälle enthalten, die im EMS noch nicht erfasst sind. Es wird unter Einbezug der Länder mit Hochdruck an der Optimierung gearbeitet.

Kurz: ''Erste Geschäfte öffnen wieder am 14. April''

In acht Tagen sperren die Gschäfte wieder auf. Die Geschäfte dürfen trotz Corona-Krise nach Ostern am 14. April wieder öffnen, vorerst allerdings nur jene mit bis zu 400 Quadratmetern sowie Bau- und Gartenmärkte. Ab Anfang Mai soll dann der ganze Handel wieder anlaufen. Auch Friseure können dann wieder aufmachen. Das gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz der Regierung bekannt. Auch die Bundesgärten in Wien und Innsbruck werden am 14. April wieder ihre Tor öffnen. „Es wird allerdings strenge Einlasskontrollen geben, im Inneren der Anlagen wird die Polizei konsequent darauf achten und Sorge tragen, dass die notwendigen Abstände eingehalten werden“, erklärt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger in einer Aussendung.