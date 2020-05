Neustart fürs Einkaufen: Das sind die neuen Shopping-Regeln

Jetzt können wir wieder überall einkaufen. Und es gibt Sonderangebote wie nie zuvor.

Heute gibt es das große Shopping-Comeback in Österreich. Ab sofort dürfen alle Geschäfte und die Einkaufszentren wieder auf­sperren. Für die Möbelhäuser wie XXXLutz, kika und Leiner oder die Elektronikketten MediaMarkt und Saturn, aber auch die großen Mode-Stores wie H&M oder Zara geht es nach fast siebenwöchiger Schließung heute wieder los.

Maskenpflicht und nur ein Kunde pro 10 Quadratmeter

Jede Schließwoche kostete den Handel etwa eine halbe Milliarde Euro Umsatz. Aufholen lässt sich das verloren gegangene Geschäft nicht mehr – aber jetzt soll es mit voller Power wieder losgehen. Die Ketten locken die Kunden mit einem Rabatt-Feuerwerk. „Unsere Lager sind bis an die Decke voll, die für die letzten sieben Wochen geplanten Aktionsartikel müssen jetzt auf einmal abverkauft werden“, sagt XXXLutz-Unternehmenssprecher Thomas Saliger. Besonders günstig – mit bis zu rund 70 Prozent Nachlass – werde es Gartenmöbel geben.

Fürs Einkaufen gelten auch in den Shoppingcentern und großen Geschäften die Gesundheitsschutz-Regeln wie in den kleinen Geschäften: Maskenpflicht, mindestens ein Meter Sicherheitsabstand, nur ein Kunde pro 10 Quadratmeter. Die Einkaufszentren haben ihre Reinigungsmaßnahmen verstärkt, es gibt auch zusätzliches Personal. „Die Flächen in unserer Mall sind groß, da ist Abstandhalten kein Problem“, sagt Peter Schaider, Chef des Wiener Auhof Centers.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Regeln in den Shops

ÖSTERREICH beantwortet die wichtigsten Fragen zu den neuen Shopping-Regeln.

1. Gilt in Einkaufszentren Maskenpflicht?

Jein. In den Allgemeinflächen und Gängen der Shoppingcenter nicht, aber in ­allen Geschäften sowie

bei Friseuren & Co. müssen Kunden einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Mitarbeiter sowieso – wobei diese auch ein Plexiglas­visier nehmen können.

2. Welche Abstands­regeln gelten?

Generell ist ein Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Das gilt in den Shoppingcenter-Gängen ebenso wie in den Geschäften selber. Um die Kunden dabei zu unterstützen, gibt es etwa in den Kassenbereichen Bodenmarkierungen.

3. Gibt es eine Begrenzung der Kundenzahl pro Geschäft?

Ja. Ab sofort gilt die Regel: ein Kunde pro 10 Quadratmeter. Die großen Shops wie etwa Möbelhäuser haben meist Kontrollpunkte beim Eingang, um den ­Zutritt zu regulieren.

4. Welche Hygiene-Maßnahmen gibt es?

In den Einkaufszentren ebenso wie in den Geschäften stehen an vielen Punkten Desinfektionsmittelspender für die Kunden zur Verfügung. Alles, was viel berührt wird – Geländer, Bankomattastaturen, Liftknöpfe etc. – wird zwischendurch häufig desinfiziert. Das gilt auch für Demonstrationsgeräte etwa in den Elektronikmärkten.

5. Sind die Öffnungs­zeiten beschränkt?

Nein, die zuvor geltende Vorgabe, dass Geschäfte höchstens von 7.40 bis 19 Uhr offen haben dürfen, gilt jetzt nicht mehr. Die Geschäfte können damit wieder zu ihren vor Corona üblichen Zeiten zurückkehren.

Angela Sellner