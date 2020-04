Meinungsforscherin: 'Was wurde eigentlich aus den von der Regierung angekündigten 15.000 Tests täglich?'

"Es wird gelingen, die Kapazitäten auf rund 15.000 pro Tag auszubauen, und auch durchzuführen, sofern wir die notwendigen Ressourcen erhalten", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am 24. März - das war vor einer Woche. Doch statt Zunahme der Coronavirus-Tests, gab es tageweise sogar eine Abnahme der Test-Zahlen.

Auch heute, am Mittwoch dem 1. April, liegt die Anzahl der getesteten Personen (3.519) auf das Coronavirus sogar weit unter den 4.000 die zunächst angepeilt waren. "Was ist los mit den Tests?", fragen sich nun viele Menschen, die in Ungewissheit leben müssen: "Habe ich das Virus oder nicht?" Das ist vor allem für das medizinische Personal von enormer Bedeutung.

"Was wurde eigentlich aus den von der Regierung angekündigten 15.000 Tests täglich?", schreibt nun eine Meinungsforscherin Eva Zeglovits auf Twitter und spricht damit vielen aus der Seele. Zahlreiche Bürger leben in Ungewissheit, ob eine Ansteckung vorliegt und ob man jemand anderes anstecken könnte. Zu ihrem Tweet gibt Zeglovits zur Veranschaulichung die Test-Zahlen des Sozialministeriums in einer orf-Grafik.

Was wurde eigentlich aus den von der Regierung angekündigten 15.000 Tests täglich?

Neos: Anzahl der Tests nehmen sogar ab

Bereits vergangene Woche kritisierten Neos, dass die Zahl der Testungen, statt der Erhöhung sogar abgenommen hat. Die Regierung hat Anfang der Woche einen massiven Ausbau der Coronavirus-Test auf 15.000 pro Tag in Österreich angekündigt. "Testen, testen, testen" verlautete Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag. Tatsächlich haben die Testzahlen diese Woche nicht zu, sondern abgenommen, wie die Neos berechnet haben. Demnach sank die Zahl der Test von 4.962 am Montag kontinuierlich auf 3.198 am Freitag, wie Neos am Samstag dem 28.3. schrieben.

