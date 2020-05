Null Abstand: Hunderte Wiener "chillen" am Donaukanal

Am Wiener Donaukanal war am heutigen Mittwoch von Corona-Maßnahmen nichts zu spüren - Hunderte saßen ohne Abstand in der Sonne.

Die Temperaturen klettern nach oben, die Gastronomie hat wieder geöffnet - das hat heute, Mittwoch, viele Wiener an den Donaukanal gelockt. Der Lokalaugenschein zeigt: Hunderte sitzen ohne ausreichenden Abstand in der Sonne, auch Masken wurden kaum getragen - ein Bild wie "vor Corona". Seit Freitag darf die Gastronomie in Österreich wieder öffnen. Doch nicht überall läuft es gut. Einige Lokale mussten bereits wieder schließen, weil die Gäste ausblieben. Mehr dazu Gäste-Flaute: Erste Lokale sperren schon wieder zu Seit Freitag darf die Gastronomie wieder geöffnet haben, doch nicht überall läuft es gut.