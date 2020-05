Nur 24 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Österreichweit gab es bisher 15.621 positive Testergebnisse und 600 Todesfälle. 1.705 Personen sind aktuell erkrankt.

Bisher gab es in Österreich 15.621 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 600 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 13.316 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 420 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 111 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Zahlen in Wien sinken wieder

Mit heute, Montag, sind in Wien 2.587 Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Das ist ein Zuwachs von elf Fällen im Vergleich zu Sonntag. Weiters ist eine 78-jährige Frau an bzw. mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt damit in Wien 136. 1.884 Personen sind bereits wieder genesen. Damit sind in Wien aktuell 567 Personen erkrankt.