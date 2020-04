Nur 55 neue Fälle: 3.348 sind derzeit an Corona erkrankt

Der positive Trend geht weiter: Die ersten Lockerungen vor einer Woche (kleine Geschäfte, Baumärkte) haben bisher keine negativen Auswirkungen.

Derzeit sind 3.348 Personen am Corona-Virus erkrankt (Dienstag, Stand 15 Uhr). Laut Gesundheitsministerium gab es von Montag auf Dienstag 55 Neuerkrankungen. 756 Corona-Patienten befanden sich in einem Krankenhaus, 196 der Betroffenen in Intensivpflege. 491 sind verstorben.

Eine Person steckt derzeit im Schnitt 0,67 andere an. Insgesamt gibt es in Österreich bisher 14.810 Personen, die positiv auf Corona getestet wurden. 189.018 Tests wurden bisher durchgeführt. Weltweit sind 2,5 Millionen Menschen erkrankt und 170.000 am Corona-Virus gestorben.

Die meisten aktuellen Fälle gibt es in Niederösterreich mit 788. Dahinter folgen die Steiermark (681), Tirol (644) und Wien (505). Mit dem Burgenland (94) und Kärnten (69) gibt es bereits zwei Bundesländer, die weniger als 100 aktive Fälle melden.

Bereits über 45.000 Tote in den USA