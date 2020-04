Nur noch 2.509 Corona-Kranke in Österreich

Bisher 15.148 Erkrankte, 536 verstorben und 12.103 wieder genesen. 608 Erkrankte hospitalisiert, davon 148 auf Intensivstation.

Wien. Bisher gab es in Österreich 15.148 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 536 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 12.103 sind wieder genesen, wie das Innenministerium in einer Aussendung schreibt. Derzeit befinden sich 608 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 148 der Erkrankten auf Intensivstationen. (Stand 9.30 Uhr)

Das Gesundheitsministerium berichtet von 2.509 aktuell Erkrankten. (Stand 10.20 Uhr) Das sind um 160 weniger Infizierter im Vergleich zum Vortag.

Virologe warnt vor zweiter Corona-Welle im Winter

Der angesehene deutsche Virologe Christian Drosten sprach am Freitagabend in der "ZiB"-Spezial bei Armin Wolf mahnende Worte. Man dürfe die Corona-Pandemie auf keinen Fall für erledigt betrachten. "Wir stehen mitten in der Entwicklung, wenn nicht gar am Anfang", sagte Virologe und Leiter des Instituts für Virologie an der Berliner Charité. Die eindringliche Warnung, dass der Virus im Winter noch einmal ausbrechen könnte und die Krise keineswegs vorbei sei, kommt zu einer Zeit der Öffnung der Lockdowns.

In Österreich öffnen sich die Schulen schrittweise, die Gastro darf bald wieder Gäste empfangen und der Friseur-Termin wird bald Realität. Hierzulande war der Lockdown strenger als etwa in Deutschland, bestätigt Drosden. Schweden sei einen ganz eigenen Weg gegangen, aber auch dort wird man vielleicht noch umdenken, weil die Todeszahlen weiter steigen.

"Wir sehen vielleicht jetzt gerade in den letzten Tagen einen dezenten Hinweis von einer Wiedererhöhung der Neuinfektionen", sagte der Virologe in der Sendung zu Armin Wolf. Dieser Umstand könnte mit den Osterfeiertagen, wo trotz gültiger Kontaktsperre-Maßnahmen "einige Leute es nicht ganz so streng genommen haben" könnten. Er betonte aber auch, dass man sich viel im Freien aufhalten sollte und nicht nur in geschlossenen Räumen. Denn es gebe nur sehr wenige Freiluft-Ansteckungen.

Drosten verglich SARS-CoV-2 in Details mit der spanischen Grippe. Mit der saisonalen Grippe sei die Coronavirus-Pandemie keinesfalls zu vergleichen, so der Virologe, der zwar für den Sommer eine Entspannung erwarte, ABER: Der Winter könnte in der Folge jedoch die zweite, befürchtete Welle bringen – und die könnte heftiger ausfallen als die jetzige.

Trump müht sich um Schadensbegrenzung nach Desinfektionsmittel-Idee

Washington. Nach viel öffentlicher Kritik und offiziellen Warnungen hat sich US-Präsident Donald Trump bemüht, seine Idee zu Desinfektionsmittel-Injektionen gegen das Coronavirus wieder einzufangen. Trump sagte am Freitag im Weißen Haus, die Äußerung sei nur "Sarkasmus" gewesen.

Am Vorabend hatte Trump Forscher ermuntert, Möglichkeiten zu prüfen, Menschen im Kampf gegen das Virus direkt Desinfektionsmittel zu spritzen. Das löste Empörung und Spott aus. Katastrophenschutzbehörden und ein Hersteller von Desinfektionsmittel sahen sich veranlasst, Bürger öffentlich davor zu warnen, solche Flüssigkeiten einzunehmen.

Trump hatte am Donnerstag Ausführungen eines Regierungsexperten zum Anlass für seine Äußerung genommen. William Bryan vom Heimatschutzministerium hatte erklärt, dass Bleich- und Desinfektionsmittel den Erreger Sars-CoV-2 etwa auf trockenen metallischen Flächen wie einer Türklinke rasch abtöteten. In Bezug darauf sagte Trump: "Gibt es einen Weg, wie wir so etwas machen könnten - durch spritzen oder fast säubern ... wäre interessant, das zu prüfen." Das sei natürlich Ärzten zu überlassen. "Aber es klingt für mich interessant."

Positiver Fall in Tiroler Flüchtlingsheim

Imst. Ein Bewohner eines Flüchtlingsheims in Imst in Tirol ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mann war aus anderen medizinischen Gründen in das Krankenhaus Zams eingeliefert worden, wo wie üblich automatisch eine Coronatestung durchgeführt wurde, die positiv ausfiel, teilte das Land am Freitagabend in einer Aussendung mit. Der Mann wurde im Krankenhaus isoliert.

Der Krankheitsverlauf des Flüchtlings sei sehr mild, er habe keine für das Coronavirus typischen Symptome aufgewiesen, hieß es. In dem Heim sind insgesamt 44 Personen untergebracht. "Seitens der BH Imst wurde veranlasst, dass alle Heimbewohner von einem mobilen Screeningteam getestet werden", erklärte Raimund Waldner, Bezirkshauptmann von Imst. Die Ergebnisse wurden noch für das Wochenende erwartet.