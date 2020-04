Insgesamt gibt es in Österreich nur noch 1.961 Erkrankte.

Bisher gab es in Österreich 15.452 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 584 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 12.907 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 502 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 128 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Damit sind seit gestern nur vier Personen an Covid-19 gestorben. Aktuell gibt es in Österreich noch 1.961 Erkrankte.

Die meisten aktuellen Fälle gibt es weiterhin in Wien mit 554. Dahinter folgen die Steiermark (440), Niederösterreich (338) und Tirol (237). Am wenigsten Erkrankte gibt es in Kärnten mit 19.

Kein neuer Todesfall in Wien

Gute Nachrichten kommen aus Wien: In den vergangenen 24 Stunden gibt es keinen Todesfall aufgrund einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. Das teilten die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Gesamtzahl der Verstorbenen bleibt damit bei 130. Was die Neuerkrankungen betrifft, so sind seit Mittwochfrüh 20 hinzugekommen. Damit gibt es aktuell (Stand: 8.00 Uhr) in der Bundeshauptstadt 2.492 Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Aktuell an einer Erkrankung laborieren 554 Personen. Wieder gesund sind 1.808 Wiener.

60.000 Tote in den USA

In den USA sind Wissenschaftern zufolge seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 60.000 Menschen durch eine Infektion mit dem Virus ums Leben gekommen. Das ging am Mittwochnachmittag (Ortszeit) aus den Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Die Zahl der bestätigten Infektionen in den USA lag demnach bei 1,03 Millionen - fast ein Drittel der weltweit knapp 3,2 Millionen Fälle.

US-Präsident Donald Trump hatte noch am 17. April gesagt, seine Regierung rechne mit 60.000 bis 65.000 Toten infolge der Coronavirus-Epidemie in den USA. Angesichts der schnell steigenden Opferzahlen erscheint es nicht mehr realistisch, dass es bei diesen Zahlen bleibt. Frühere Modelle, die das Weiße Haus vorgestellt hatte, hatten mindestens 100.000 Tote in den USA vorhergesagt

Die Webseite der Forscher der Universität Johns Hopkins wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand bestätigter Infektionen als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der US-Gesundheitsbehörde CDC. In manchen Fällen wurden die Zahlen der Universität zuletzt allerdings auch wieder nach unten korrigiert.