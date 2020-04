Oma (98) besiegte Coronavirus

Staunen über Gerlinde Unterherzog: Die 98-Jährige überstand eine Covid-Infektion.

Ktn. Es gibt auch noch die guten Nachrichten in Corona-Zeiten. Am LKH Villach hat jetzt eine Dame im stolzen Alter von 98 Jahren eine Corona-Infektion ausgestanden und inzwischen das ­Spital verlassen.

Gerlinde Unterherzog gehörte schon aufgrund ihres Alters zur Covid-19-Risiko-gruppe. Erschwerend hinzu kommt eine chronische Bronchitis bei der 98-Jährigen. Kein Wunder, dass bei ihrem Hausarzt die Alarmglocken schrillten, als Gerlinde Unterherzog über Probleme wegen einer verschleppten Unterkühlung klagte. „Ich war nur noch müde und hatte keinen Appetit“, sagt die alte Dame.

Sie wurde ins LKH Villach überwiesen und war dort offenbar in besten Händen: „Ich wurde vom gesamten Team so fürsorglich und liebevoll betreut“, schwärmt Gerlinde Unterherzog. Dass sie während der Behandlung keinen Besuch empfangen durfte, fiel ihr deshalb nicht ganz so schwer.

Die Patientin bekam zur Unterstützung Sauerstoff, blieb aber auf einer Normalstation. Jetzt verabschiedete sie sich gesund von Oberärztin Angelika Kugi, der Chefin der Covid-Station.