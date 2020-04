Paar nennt seine Zwillinge Corona und Covid

Diese Eltern haben sich wohl für die kuriosesten Vornamen der Welt entschieden.

Die Corona-Krise hält die ganze Welt in Atem. Während die Wörter Corona und Covid bei den meisten Menschen Angst hervorruft, geht ein Paar aus Indien nun einen anderen Weg. Vinay und Preeti Verma haben ihre am 27. März geborenen Zwillingen nun nämlich Corona und Covid genannt.

Die beiden Babys kamen per Kaiserschnitt am Doctor Bhim Rao Ambedkar Memorial Hospital in Raipur zur Welt. Bereits bei der Fahrt ins Krankenhaus hatten die Eltern Probleme und wurden an mehreren Checkpoints aufgehalten. Erst nach mehreren Kontrollen ließ die Polizei die hochschwangere Mutter und ihren Ehemann passieren.

Dies veranlasste das Ehepaar Verma dann offenbar zur kuriosen Namensgebung. Wie die „Daily Mail“ berichtet, wollten die Eltern damit die Angst, die mit den Wörtern Corona und Covid verbunden ist, etwas lindern.

Ganz ernst gemeint haben es die Eltern dann aber wohl doch nicht. Laut „Daily Mail“ wollen die Eltern ihre Kinder bald wieder umbenennen. Sie wollen ihre Kinder später keinen Spott in der Schule aussetzen.