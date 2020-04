Paar stirbt nach 50 Jahren Ehe Händchen haltend an Corona

Am 15. März hatte der Bewohner eines Altersheimes ausgeprägte Symptome wie Schwäche, Fieber und Husten. Jetzt durfte er wieder nach Hause.

